В Киеве назвали имена россиян «для обмена»

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Вице-спикер Рады назвала фамилии россиян для обмена на украинских заключённых 

RT на русском 2 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова передать России в обмен на украинских граждан.
Как сообщает УНИАН, Геращенко заявила о готовности обмена для возвращения «украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова».
Она также назвала 23 фамилии россиян: Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Валахидис Александр, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефёдов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов.
23 июня Геращенко заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиянина на всех отбывающих наказание в России украинцев.
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