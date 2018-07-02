В Киеве назвали имена россиян «для обмена»

Вице-спикер Рады назвала фамилии россиян для обмена на украинских заключённых

Как сообщает УНИАН, Геращенко заявила о готовности обмена для возвращения «украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова».

23 июня Геращенко заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиянина на всех отбывающих наказание в России украинцев.