Киев захватил поселок в Донбассе

Украина захватила поселок в Донбассе

Украина, якобы не нарушив минских соглашений, захватила населенный пункт на территории Луганской народной республики. Об этом агентству «Укринформ» заявили в пресс-службе «Операции Объединенных сил» Украины в Донбассе.

По словам главы пресс-центра ООС Александра Завтонова, «без нарушений» минских договоренностей Украина взяла под свой контроль населенный пункт Золотое-4.

Как украинским силовикам удалось захватить Золотое-4, не нарушив режим прекращения огня, Завтонов не объяснил.

Накануне депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук сообщил о захвате Золотого-4 ротой глубинной разведки одного из подразделений резерва ООС.

Во второй половине июня замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал ситуацию в Донбассе напряженнейшей с начала года, отметив, что обе стороны нарушают режим прекращения огня, не перемещают вооружения и наносят удары из реактивных систем залпового огня по жилым районам.