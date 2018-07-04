ВСУ нарушают соглашение об отводе сил, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 4 июл — РИА Новости . Украинские силовики укрепляют позиции на участке в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, где ранее состоялся отвод сил, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской — неоднократно срывался.

"Мы полностью контролируем и знаем, что происходит в районе Первомайск-Золотое. ВСУ (вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) продолжают перегруппировку, доукомплектование личным составом, вооружением, боеприпасами, ГСМ и дооборудуют свои позиции в инженерном отношении", — сказал Марочко на брифинге.