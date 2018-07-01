Ещё
Украинский блогер сравнила цены в крымских и киевских кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский блогер сравнила цены в крымских и киевских кафе 

Газета.Ru 1 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены уличных кафе в Киеве и в Крыму, сообщает РИА «Новости».
В своем фейсбуке женщина опубликовала фотографию из крымского кафе, подчеркнув, что в Киеве цены были бы выше.
"Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже", — отметила Монтян.
В комментариях также отметили низкие цены на блюда в крымском кафе, один из украинских пользователей назвал такую ситуацию «ударом ниже желудка».
Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали увеличение потока украинских туристов. Также ранее в Крыму заявили о готовности выдавать визы иностранцам по упрощенной схеме.
Газета.Ru: последние новости
СМИ узнали о встрече Тимошенко и Коломойского в Польше Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта Савченко оставили под арестом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде125
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?25
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17330
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение