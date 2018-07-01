Украинский блогер сравнила цены в крымских и киевских кафе

В своем фейсбуке женщина опубликовала фотографию из крымского кафе, подчеркнув, что в Киеве цены были бы выше.

"Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории . Если коротко, в Киеве гораздо дороже", — отметила Монтян.

В комментариях также отметили низкие цены на блюда в крымском кафе, один из украинских пользователей назвал такую ситуацию «ударом ниже желудка».

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали увеличение потока украинских туристов. Также ранее в Крыму заявили о готовности выдавать визы иностранцам по упрощенной схеме.