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ВСУ обстреляли ЛНР несмотря на перемирие
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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ с начала перемирия 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Лозовое, Калиново. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено около 65 снарядов.
"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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