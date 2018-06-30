Порошенко решил «протестировать» Кремль

Украинский президент Пётр Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс.
«Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», — написал Порошенко в Facebook.
Ранее Порошенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Политолог и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал телеканалу «360» слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что миротворцы ООН в Донбассе должны быть вооружены.