Порошенко решил «протестировать» Кремль

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Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс 

RT на русском 51 минуту назад
Украинский президент Пётр Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс.
≥≥ Порошенко может стать Пиночетом, но это его не спасет
«Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», — написал Порошенко в Facebook.
Ранее Порошенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Политолог и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал телеканалу «360» слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что миротворцы ООН в Донбассе должны быть вооружены.
RT на русском: последние новости
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