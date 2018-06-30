Порошенко предупредил о «тесте для Кремля»

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Порошенко назвал тестом для Кремля вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко назвал вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс тестом для Кремля.
"Важная задача для восстановления мира — это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН в оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует. Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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