На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма

Кравчук предложил способ возвращения Крыма Украине

Кравчук посетовал, что в прошлом, когда Крым был в составе Украины, региону предоставили только территориальную, но не национальную самостоятельность, передает «Обозреватель».

В качестве решения он предложил предоставить Крыму статус национально-культурной автономии, а также заявил, что вопрос о полуострове должен рассматриваться отдельно от Донбасса.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Киев отказался принять новый статус региона.

Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.