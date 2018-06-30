На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма

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Кравчук предложил способ возвращения Крыма Украине 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Вопрос возвращения Крыма в состав Украины можно решить предоставлением региону особого статуса, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук.
Кравчук посетовал, что в прошлом, когда Крым был в составе Украины, региону предоставили только территориальную, но не национальную самостоятельность, передает «Обозреватель».
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В качестве решения он предложил предоставить Крыму статус национально-культурной автономии, а также заявил, что вопрос о полуострове должен рассматриваться отдельно от Донбасса.
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Киев отказался принять новый статус региона.
Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.
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