На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма

Вопрос возвращения Крыма в состав Украины можно решить предоставлением региону особого статуса, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук.
Кравчук посетовал, что в прошлом, когда Крым был в составе Украины, региону предоставили только территориальную, но не национальную самостоятельность, передает «Обозреватель».
В качестве решения он предложил предоставить Крыму статус национально-культурной автономии, а также заявил, что вопрос о полуострове должен рассматриваться отдельно от Донбасса.
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Киев отказался принять новый статус региона.
Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.