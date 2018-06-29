На Украине заявили об угрозе потери Азовского моря

Украина может лишиться Азовского моря из-за действий России , заявил украинский военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его словам, Россия «потихоньку отжимает у Украины Азовское море». Он отметил, что потеря Украиной Азовского моря — «вполне реальный сценарий».

«У нас нет серьезных сил и средств противостоять этому процессу на Азовском море. Мы можем воспрепятствовать, например, высадке на побережье. Но нет сил, чтобы сопровождать наши суда, не давать россиянам их досматривать, держать военный нейтралитет», — заявил он в интервью «Апострофу».

По его словам, самая большая проблема для Украины — пройти через Керченский пролив, который Россия считает своим.

«Максимум, что мы можем сделать — это не дать им высадиться на побережье в случае прямой агрессии. Скорее всего, мы потеряем Азовское море, смотря насколько далеко они пойдут. Если так, то нормальное судоходство, а также мариупольский и бердянский порты будут тихонько чахнуть», — сказал он.

По словам Арестовича, Запад готов бороться за Черное море, а за Азовское — нет, так как для этого нужно заходить с военными операциями с украинской территории.

Эксперт добавил, что Россия окружает Украину войсками с различных сторон, так что страна оказывается «в плотном мешке».