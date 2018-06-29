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На Украине заявили об угрозе потери Азовского моря
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На Украине заявили об угрозе потери Азовского моря 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина может лишиться Азовского моря из-за действий России, заявил украинский военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
По его словам, Россия «потихоньку отжимает у Украины Азовское море». Он отметил, что потеря Украиной Азовского моря — «вполне реальный сценарий».
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«У нас нет серьезных сил и средств противостоять этому процессу на Азовском море. Мы можем воспрепятствовать, например, высадке на побережье. Но нет сил, чтобы сопровождать наши суда, не давать россиянам их досматривать, держать военный нейтралитет», — заявил он в интервью «Апострофу».
По его словам, самая большая проблема для Украины — пройти через Керченский пролив, который Россия считает своим.
«Максимум, что мы можем сделать — это не дать им высадиться на побережье в случае прямой агрессии. Скорее всего, мы потеряем Азовское море, смотря насколько далеко они пойдут. Если так, то нормальное судоходство, а также мариупольский и бердянский порты будут тихонько чахнуть», — сказал он.
По словам Арестовича, Запад готов бороться за Черное море, а за Азовское — нет, так как для этого нужно заходить с военными операциями с украинской территории.
Эксперт добавил, что Россия окружает Украину войсками с различных сторон, так что страна оказывается «в плотном мешке».
Накануне украинская разведка заявила об активизации российского флота в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом сомнительном утверждении Киева.
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