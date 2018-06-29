Лучший украинский танк опозорился в НАТО

Позор лучшего украинского танка в НАТО

По факту неисправности украинских танков Т-84 «Оплот», которые были обнаружены во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии , создана рабочая группа, которая определит причины выявленных технических и конструкционных недостатков.

В пресс-службе ГК «Укроборонпрома» на запрос «Обозревателя» сообщили, что в 2018 году, в соответствии с заказом Министерства обороны Украины , ГП «Завод им. Малышева» и ГП «ХКМБ им. Морозова», входящие в состав ГК «Укроборонпром» провели работы по ремонту с элементами модернизации системы управления огнем пяти танков Т-84.

«После завершения работ, в соответствии с существующим порядком, был осуществлен прием указанных танков путем проведения приемо-сдаточных испытаний, включающих также проверку заказчиком, в данном случае Министерством обороны Украины, всех узлов и агрегатов, качество проведенных работ и фиксирования всех неисправностей. А в случае их выявления — техника не принимается», — сообщили в пресс-службе.

В концерне отметили, что при проверке и во время испытаний экипажами Т-84 каких-либо недостатков зафиксировано не было.

«После этого переданные основные боевые танки Т-84 активно эксплуатировались, в том числе, в соответствии с сообщениями Министерства обороны Украины, доказали свою эффективность во время проведения международных учений Combined Resolve X», — говорится в ответе пресс-службы.

Что касается неисправностей «Оплота», которые были обнаружены на международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018, по этому факту ГК «Укроборонпром» и Министерство обороны Украины уже провели «круглый стол», на котором присутствовали представители концерна, предприятий, производивших работы над Т-84, Министерства обороны, Генерального штаба, Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«По результатам проведенного круглого стола было принято решение создать рабочую группу, которая должна определить причины выявленных технических и конструкционных недостатков, а также определить эффективные средства предупреждения подобных инцидентов», — сообщили в пресс-службе концерна.

Ранее сообщалось, что в 2018 году украинские танкисты приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, проходивших в Германии. При этом отмечалось, что если в 2017 году украинцы финишировали пятми из шести команд, то в этом году заняли последнее из восьми участников. У «Оплотов», в частности, заклинивало механизм заряжания, половина датчиков оказались нерабочими, а проводка искрилась.

Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев так прокомментировал ситуацию в интервью изданию «Новинарня»:

«Новые машины сломались в первый же день. Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась… Команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований…. Не было и стабилизации пушки».

Обозреватель, Украина