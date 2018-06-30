Ещё
Украина нашла причину потери Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автор «плана» по аренде Крыма назвал причину «потери» полуострова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, предлагавший отдать Крым в аренду России, назвал причину "потери" полуострова Украиной.
"Я убежден, что Крым мы потеряли исключительно из-за того, что сегодняшняя действующая власть занималась чем угодно — делением портфелей, формированием потоков, но не защитой нашей целостности, нашей территории", — заявил политик в интервью каналу Zik.
По его мнению, украинским властям было выгодно воссоединение полуострова с Россией, так как это позволило Киеву избавиться от оппозиционных избирателей.
"Естественно, они были бы избирателями других политических сил. Это была умышленная преступная бездеятельность", — подчеркнул экс-депутат.
Артеменко стал известен после обнародования "плана" по нормализации российско-украинских отношений. По информации американских СМИ, предложения политика по снятию санкций с Москвы были переданы в офис в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности.
Среди пунктов "плана" была заявлена возможность передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После этого Генеральная прокуратура Украины завела против Артеменко дело по статье "Госизмена". В начале мая политика лишили гражданства из-за наличия у него канадского паспорта. Позже Артеменко лишили и депутатского мандата.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче Крыма в аренду абсурдна, так как полуостров является российским регионом.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Комментарии5  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажира избили и выбросили из самолета54
На Москву обрушился «ливень века»25
Навальный покинул Россию380
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»34
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение