В ДНР отбили две атаки украинских силовиков

В ДНР заявили, что отбили две атаки украинских силовиков в районе Горловки

Украинские силовики предприняли две неудачные попытки атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики под Горловкой , заявили в четверг журналистам в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на горловском направлении", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, первую попытку атаки украинские силовики предприняли в районе поселка Южное с целью захватить одну из высот. Атака велась под прикрытием минометного и артиллерийского огня.

"Атаку нашим подразделениям с применением стрелкового оружия удалось успешно отбить. Враг понес значительные потери: до трех двухсотыми (погибшими — ред.) и не менее трех раненными. Спустя некоторое время, враг вновь открыл огонь, в основном, по поселку шахты Гагарина, применив с 14.00 до 14.30 (совпадает с мск — ред.) танки и артиллерию", — отметили представитель командования.

По его словам, украинские силовики планировали забросить на территорию ДНР диверсионно–разведывательную группу (ДРГ).