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В ДНР отбили две атаки украинских силовиков
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В ДНР заявили, что отбили две атаки украинских силовиков в районе Горловки 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Украинские силовики предприняли две неудачные попытки атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики под Горловкой, заявили в четверг журналистам в оперативном командовании ДНР.
"Сегодня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на горловском направлении", — сказал представитель командования ДНР.
По его словам, первую попытку атаки украинские силовики предприняли в районе поселка Южное с целью захватить одну из высот. Атака велась под прикрытием минометного и артиллерийского огня.
"Атаку нашим подразделениям с применением стрелкового оружия удалось успешно отбить. Враг понес значительные потери: до трех двухсотыми (погибшими — ред.) и не менее трех раненными. Спустя некоторое время, враг вновь открыл огонь, в основном, по поселку шахты Гагарина, применив с 14.00 до 14.30 (совпадает с мск — ред.) танки и артиллерию", — отметили представитель командования.
По его словам, украинские силовики планировали забросить на территорию ДНР диверсионно–разведывательную группу (ДРГ).
"Данная спецоперация ВСУ (вооруженных сил Украины) опять же провалилась. Благодаря бдительности наших военнослужащих ДРГ своевременно заметили и поймали в огневую ловушку. В результате твое силовиков получили ранение, и группа отступила. От огня украинской артиллерии и танков по жилым районам поселка шахты Гагарина повреждения получили три домостроения", — добавили в командовании ДНР.
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