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Порошенко «вспомнил» о Конституции
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Саакашвили получил тюремный срок

Украинский депутат заявил, что Порошенко может распустить Верховную раду 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Мушак заявил, что президент Украины Пётр Порошенко может распустить парламент.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, которое Мушак опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, глава Украины может прибегнуть к 90 статье Конституции страны, которая позволяет ему распустить Верховную раду, если в течение тридцати дней одной сессии пленарные заседания не могут начаться.
«Парламент может быть распущен завтра… Этот прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно наступил. Ещё при спикерстве Гройсмана. Во время третьей сессии с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 года парламент не собирался 31 день. Хотя должен был бы», — указал он.
Ранее Порошенко заявил, что в ближайшее время внесёт на рассмотрение в Верховную раду законопроект о поправках к Конституции Украины, касающихся членства в Евросоюзе и НАТО.
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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