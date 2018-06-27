«Это комичный шаг Киева»

Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение. Причиной стало недовольство украинской делегации неуместными, по их мнению, тратами СЕ. Москва увидела в таком демарше Киева комичную попытку заявить свое недовольство политикой Европы в отношении России

Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение, сообщил председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, выглядит не очень логичным шагом устраивать роскошные приемы на сотни людей», — написал дипломат в фейсбуке.

Он также напомнил об украинских взносах в бюджет организации.

«При этом Украина, которая добровольно пожертвовала $400 тыс. на поддержку организации в сложное время, мы не получили ответа от Ягланда о стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях. Ну и для тех, кто говорит что в «Европе так не бывает»: еще как бывает», — заключил Арьев.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов увидел в данном жесте делегации Украины в ПАСЕ негативное отношение Киев к Европе в целом, передает РИА «Новости»

«Странный, конечно, демарш. Думаю, в нем отражается накопившееся у украинского руководства неприязненное отношение к европейским лидерам, которые, с точки зрения Киева, не оказывают Украине должной поддержки и которые в то же время не оказывают, по мнению украинского руководства, должного давления на Россию. Более того, они оказывают все большее давление на Киев, связанное с коррупцией и другими проблемами Украины. Поэтому этот достаточно вздорный и странный демарш стал выплеском всего этого негатива, который постоянно усиливается между Киевом и Европой», — указал эксперт.

По его мнению, в этом поступке украинской делегации также проявилось недовольство политикой Европы в энергетической и внешнеполитической сферах.

«Тут и позиция европейцев по «Северному потоку-2», и постоянные визиты европейских лидеров в Москву, и высказывания ряда стран о необходимости снятия санкций», — пояснил аналитик.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев , в свою очередь, напомнил, что Совет Европы — межгосударственная дискуссионная площадка. Это международная организация с историей и авторитетом, но реальных полномочий у органа нет, передает ФАН.

«Все голосования, проходящие, например, в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, имеют лишь рекомендательный характер. Когда российскую сторону лишили возможности принимать участие в дискуссиях в рамках этой площадки, то закономерно Россия пошла на ответный шаг — приостановку членских взносов в СЕ. Зачем платить этой площадке, если нас там не готовы слушать?», — подчеркнул специалист.

По его словам, отсутствие полномочий у Совета Европы накладывает дополнительный отпечаток на деятельность организации. Очень часто в рамках этой площадки политики разных стран Европы совершают яркие, популистские шаги, чтобы их позиции были услышаны. В этом плане, пояснил Валяев, украинский политик Владимир Арьев действует «мейнстримово», добиваясь того, чтобы его голос был широко услышан.

Эксперт напомнил, что Украина делает добровольный взнос в размере $400 тыс., в то время, как Россия за членство в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 и 2015 годах заплатила более €32 млн Это примерно 8% от 400-миллионного бюджета организации.

«Получается, что шаг со стороны Украины вышел совсем символичный. А учитывая тот факт, что Украина регулярно просит в долг у МВФ и Европы, получается совсем комичная ситуация. Выходит, Украина делает добровольный взнос Совету Европы деньгами, которые одолжила у другой международной кредитной организации. Мы наблюдаем за круговоротом украинских кредитов, сопровождающимся пафосными комментариями украинских политиков», — заключил политолог.

В мае нынешнего года член Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал планы Украины сделать добровольный взнос в бюджет Совета Европы.

«$400 тыс., которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал сенатор в твиттере.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также признал незначительность взноса украинской стороны, передает НСН.

«Понятно, что с российским взносом его рядом нельзя поставить. Зато Украина, по сути, выкручивая руки всем парламентариям ПАСЕ, вынуждает их отказаться от попыток вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мы отказались ехать туда, отказались платить взносы.

Первое время парламентарии Совета Европы пытались держать лицо, теперь они признают, что потеря российских поступлений может стать для них катастрофической. Там же очень удобно было: сидят, пьют кофе, обсуждают политику. Там вся бюрократия европейская собралась, отставные политики, которые уже мало имеют авторитета в своих странах, а в Совете Европы они чувствуют себя властителями. А без России, видимо, скучно. Они пытаются вернуть российские деньги, но Россия свои условия высказала», — указал парламентарий.