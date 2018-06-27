Украинских антикоррупционеров обучат эстонские чиновники

«Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза , в рамках которой будем обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины », — заявил он в среду в Копенгагене на конференции по реформам на Украине, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МИД Эстонии.

Он отметил, что «обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ».

«Украина достигла значительных успехов по претворению в жизнь реформ, но они должны продолжаться. Реформы и борьба с коррупцией создают лучшие возможности для развития экономики и усиления безопасности», — считает Миксер.

Ранее украинский журнал «Новое время» опубликовал материал о масштабной коррупции в украинской «оборонке». В статье, которая называется «Миллионы на войне. Под грифом секретности в оборонном секторе скрываются многомиллионные махинации», описана схема по закупке Минобороны БМП у кипрского посредника PetraLink Limited.

Из документов, поданных перевозчиком при пересечении украинской таможни, следует, что украинское оборонное ведомство платит кипрской компании за БМП-1 $176,7 тыс. за единицу, сообщает издание. В то же время, утверждает издание, кипрский контрагент закупает у чехов технику по $154 тыс. за единицу.