Чем проститутки могут помочь украинской власти

Проститутки помогут украинской власти

Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества.

Вот уже почти четыре года, как страны ЕС учитывают в составе ВВП элементы теневой экономики. Помогают поднять статистически европейские экономики наркоторговля, контрабанда, а также проституция. Во многих странах ЕС проституция легализована, и позволяет пополнять бюджеты стран.

Швейцарии, Италии, Например, проститутки являются официальными работниками в Великобритании , с начала 2000-х — в Германии Венгрии . Везде, правда, свои правила игры. В Нидерландах , например, разрешено открывать публичные дома, а вот уличная проституция не приветствуется. В Италии, наоборот, публичные дома под запретом, но в частном порядке оказывать секс-услуги не запрещается. В Швейцарии каждый бордель, как таксист, должен получить лицензию. Здесь даже был опыт открытия борделя для геев.

Между прочим, обелив этот сектор услуг, европейские государства неплохо подправили статистику своих экономик, которые слабо и медленно восстанавливались после кризиса 2008-2009 годов. После реформы ВВП Евросоюза увеличилось дополнительно на 2,4%, подсчитывало Европейское бюро статистики. Тогда как экономика ЕС в то время, по сути, стагнировала, показывая рост значительно меньше 1%. Австрия и Нидерланды подправили данные своих ВВП на 3-4%, Финляндия Швеция — на 4-5%. Великобритания подсчитывала, что увеличит благодаря новым секторам экономики ВВП страны почти на 17 млр долларов или на 0,7%. К слову, перейдя на новую систему отчетности, европейские страны включили в ВВП не только эти нелегальные отрасли, но еще некоторые показатели. Рисовать рост, так рисовать по полной, видимо, решили статисты ЕС.

Тем временем, еще одна страна, стремящаяся стать европейской, могла бы перенять с пользой для себя такой необычный опыт ЕС. Тем более, что на Украине в последние годы наблюдается пик популярности секс-туризма. Украинские власти пока считают это нелегальной индустрией, бордели под запретом. Однако евроинтеграция подсказывает менять ситуацию.

Легализация проституции поможет простимулировать приток новых секс-туристов в страну, которые сегодня стараются избегать теневых экономик. С другой стороны, можно довольно неплохо пополнить бюджет Незалежной, поредевший в силу развала промышленности и снижения экспорта (который так и не сумел восстановиться после развала связей с Россией ). А налоговые поступления от жриц-любви можно направить на помощь социально незащищенным слоям населения, в том числе на субсидии при оплате неподъемных тарифов на газ.

А вишенкой на торте может стать манипулирование с макроэкономической статистикой по образу и подобию Евросоюза. Нарисовать более высокие темпы роста украинской экономики за счет включения в ВВП секс-индустрии властям Украины будет несложно. И прибавка может оказаться вполне существенной, если судить о ренессансе этой части экономики Украины.

Двойственные последствия можно ожидать только в отношении правоохранительных органов . Обычно на борьбу с проституцией, когда это нелегальная сфера, государство тратит большие средства — на штат полиции и т.д. Легализация же бизнеса теоретически позволяет государству экономить на числе сотрудников и спецопераций. Но если правоохранительные органы сращены с нелегальным бизнесом и получают дополнительный доход на нем, то легализация проституции их вряд ли обрадует. По крайней мере, экс-начальник полиции Александр Терещук говорил, что проституция в стране «покрывается» правоохранительными органами.

«Украина постепенно становится центром мирового секс-туризма. Вместо мощного производства, инноваций, интеллектуального развития мы славимся легкодоступными девушками.

Со всех концов мира в Украину приезжают люди, чтобы воспользоваться этими услугами. В основном это большие города — Харьков, Киев, Львов, Днепр, Одесса, где есть выбор девушек и соответственно налажена соответствующая инфраструктура.

Сформирована уже мощная посредническая сеть, которая предоставляет услуги под ключ — организовывает чартеры, сводит с выбранными девушками, даже проводит познавательные экскурсии — где именно их искать, каким образом с ними обращаться, как именно сделать их очень легкодоступными. Если в стране есть секс-туризм, втягивание туда детей неминуемо», — заявила недавно на пресс-конференции в Киеве председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, передают местные СМИ.

По ее словам, в большинстве случаев проститутками становятся подростки возрастом 13-17 лет.

«Это выходцы из бедных семей, которые вынуждены зарабатывать на жизнь. Иногда собственные родители отдают ребенка на панель. Недавно мы могли видеть в СМИ несколько сюжетов именно про это. Хуже всего то, что значительная часть общества воспринимает это нормально, считая, что за счет таких услуг страна может пополнять бюджет», — возмутилась политик.

В прошлом году в Киеве даже прошел митинг у стен Рады. Его участницы требовали отменить штрафы за занятие проституцией, декриминиализировать и легализовать секс-индустрию, поскольку, по их словам, проституция является «такой же работой, как и все остальные».

В телепрограмме «Гроші» журналисты выяснили, как работает секс-туризм на Украине. Туристы сами приезжают в страну за услугами интимного характера. Довольно частные гости на Украине — турки. В Сети можно найти много сайтов, которые предлагают целые туры на Украину. Организатора покупают авиабилеты, бронируют номер в отеле, и находят подходящую девушку. Стоимость такой услуги — 3 тыс. долларов.

«Работает это так: для одного клиента готовят несколько красавиц: покупают белье, ведут в салон. Затем везут в апартаменты, где турист выбирает лучшую. За одну такую смену девушка может заработать 5-6 тыс. гривен, плюс чаевые. Всю эту сумму потом делят 50/50 (между девушкой и фирмой-посредником)», — рассказывают в телесюжете.

Таким образом, за две такие смены украинская девушка может заработать столько, сколько обычный работник в белой отрасли получает в среднем в месяц.

Расценки довольно сильно разнятся в этом секторе услуг, но в целом заработки здесь высокие по украинским меркам. Средний заработок украинок в киевских стрип-клубах, которых в столице страны насчитывается минимум 45, достигует 2,5-3 тыс. долларов, сообщали журналисты «Грошей», передает УНИАН

Оценить нелегальный бизнес проституции в стране сложно. В 2014 года местные СМИ посчитывали, что легализовав проституцию, легкие наркотики и игорный бизнес, а также став гей-центром СНГ, украинская власть могла бы дополнительно привлечь в бюджет 4 млрд гривен каждый год. Доходы украинских жриц любви оценивались в 13-20 млрд грн в год. Если легализовать этот бизнес, и заставить его владельцев платить подоходный налог в 15%, то только на этом бюджет может дополнительно подзаработать 2-3 млрд гривен.