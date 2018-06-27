«Он не выгоден своими знаниями Киеву и другим товарищам»

Неожиданное признание: «Сенцову взрывчатку передал я»

Взрывчатку для совершения теракта в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову передал мужчина в военной форме. Об этом сам «военный» заявил в ходе пресс-конференции ОБСЕ в Киеве. Своим выступлением мужчина — предположительно, волонтер, занимающийся перевозками помощи для ВСУ по линии канадской диаспоры — хотел помочь СБУ найти тех, кто «сдал Сенцова российским силовикам».

Мужчина в форме военнослужащего ВСУ в ходе конференции ОБСЕ на Украине заявил, что это он передал украинскому режиссеру Олегу Сенцову взрывчатые вещества для совершения террористического акта. Своего имени или должности мужчина не назвал.

По его словам, у осужденного в России за терроризм Сенцова «есть информация, представляющая опасность для Киева».

«Понимаете, двадцатка [20 лет колонии], которую он получил — это практически смертный приговор — то есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам», — заявил мужчина.

В ходе пресс-конференции «военный ВСУ» заявил, что в 2014 году он ввез на территорию полуострова Крым некий предмет, из-за которого впоследствии был осужден режиссер Сенцов. Для доставки взрывчатки в Крым им использовалась та же машина, на которой он якобы перевозил украинских военнослужащих из Крыма. Мужчина добавил, что рассказал об этом, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) выследила людей, «сдавших Сенцова российским силовым структурам».

Украинское издание «Страна.ua» впоследствии идентифицировала выступавшего мужчину. По данным издания, настоящее имя говорившего — Сергей Стериков.

В фейсбуке его можно найти под псевдонимом «Иван Сирко», отмечается в публикации. Судя по данным из его аккаунта, мужчина — украинский волонтер, занимается перевозками помощи для ВСУ по линии канадской диаспоры.

19 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение. По словам Пескова, Владимир Путин не раз высказывал свою позицию по данному вопросу.

Он добавил, что в Кремле знают об обращении деятелей культуры к президенту по поводу Сенцова. Песков заметил, что для помилования предусмотрена процедура, которую должен инициировать сам осужденный.

22 июня стало известно, что украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошения о помиловании. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат осужденного Дмитрий Динзе

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту [России Владимиру Путину]», — заявил защитник.

По словам адвоката, состояние объявившего голодовку Олега Сенцова остается без изменений.

«Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами», — отметил Динзе.

16 мая Сенцов объявил голодовку — он требует освободить «всех украинских заключенных в России».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выдаче режиссера Олега Сенцова Украине мешает наличие у него двойного гражданства.

По словам омбудсмена, выдать режиссера украинской стороне невозможно до заключения специального соглашения, также необходимо уточнить правовой статус лиц с двойным гражданством.

Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима . Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.