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Замглавы МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудили в Вене Приднестровье, Украину и Нагорный Карабах
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Замглавы МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудили в Вене Приднестровье, Украину и Нагорный Карабах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудили во вторник в Вене вклад организации в урегулирование конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"Рассмотрен вклад ОБСЕ в урегулирование конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Были также затронуты некоторые аспекты работы полевых миссий и институтов ОБСЕ — БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека], ВКНМ [Верховный комиссар по делам нацменьшинств] и представителя по вопросам свободы СМИ", — отметили в МИД РФ.
"В ходе беседы была подчеркнута роль ОБСЕ как площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога по актуальным проблемам европейской безопасности, акцентирована важность развития ее потенциала в борьбе с транснациональными угрозами", — подчеркнули в министерстве.
Встреча состоялась на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
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