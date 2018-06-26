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Порошенко ограничили в правах
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Крымские татары лишили Порошенко права говорить об их символах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко не имеет морального права давать какие-либо определения крымско-татарскому флагу, заявил РИА Новости председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага. Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамгой).
Ранее Порошенко на своей странице в Facebook поздравил крымских татар с днем их национального флага, назвав его "символом нашей борьбы за свободу и право мирно жить в своем собственном доме, на своей собственной земле, в украинском Крыму".
"Крымские татары считают, что у президента Украины Порошенко нет морального права давать определение крымско-татарскому флагу и спекулировать на этой теме. Крымско-татарский флаг — это символ свободы и созидания крымских татар в российском Крыму", — сказал Умеров.
По его словам, именно под покровительством нынешнего киевского режима представители признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, которые сбежали на территорию Украины, нанесли большой имиджевой урон крымско-татарскому флагу, используя его во время энергоблокады полуострова, вешая на взорванные электроопоры.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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