Майданные политики Украины оказали России огромнейшую услугу

Операцию делегитимации Украины нужно продлить до 2019-го года

Канадой и Японией Совершенно незаметно, то, о чём четыре года назад говорили как о вероятном (даже желаемом) будущем, стало реальностью. США , устроившие украинский и сирийский кризисы ради сохранения своей гегемонии, позицию единоличного мирового лидера утратили. Они развязали торговые войны не только с Китаем , Индией, Россией , но и с Евросоюзом

Во время последнего саммита Группы семи, союзники так активно травили Трампа, что наблюдатели заговорили о превращении «Семёрки» в «Шестёрку».

Президент США выступает с инициативой возвращения России в «Восьмёрку», Москва отвечает, что не очень-то и хотелось. Если, мол, вам надо пообщаться, так можете приезжать в гости, хоть все всемером, хоть по очереди. Практически реализован потешавший многих лозунг «Нам нужен Берлин!» Германия упорно достраивает «Северный поток-2», манкируя недовольством как Вашингтона, так и своих восточноевропейских союзников.

ЕС пребывает в кризисе, европейские политики и эксперты и распад прогнозируют, и о необходимости реформы говорят. Понятно одно, в том виде, в котором он существовал до сих пор, ЕС в ближайшем будущем существовать не будет. Появится ли централизованный франко-германский «Четвёртый рейх», сбросит ли ЕС восточноевропейский балласт, вернувшись в исконный западноевропейский формат, возникнет ли Европа сильных национальных государств, в любом случае царство наднациональной евробюрократии рушится на глазах. Вчера ещё вертевший национальными правительствами по своему усмотрению Брюссель мало, что может сегодня.

НАТО в кризисе. США признаются, что не могут защитить Европу, в случае «нападения России». При этом значительная часть Европы (от болгар, до тех же немцев) начинает рассматривать российский военно-политический зонтик как желаемую альтернативу американскому. Пока же активизируется создание евроармии. Процесс это, конечно долгий и непростой, можно сказать бесконечный, но здесь важен не результат, а демонстративное противопоставление гипотетической «самостоятельной европейской обороны» подконтрольному США НАТО.

Сирии Асад успешно добивает активированных США инсургентов всех мастей и расцветок. А на Украине местная олигархия, без каких бы то ни было серьёзных усилий со стороны России, завершает демонтаж украинского государства и окончательную дискредитацию идеи украинской государственности. Единственное, что сейчас тревожит Москву и Берлин, чтобы украинцы не слишком быстро ликвидировали Украину. Надо ещё некоторое время, чтобы окончательно избавиться от зависимости от украинского транзита, а также чтобы согласовать позиции по вопросу о будущем на глазах дичающей территории, в том числе и относительно выделения средств, необходимых на создание новой экономики и восстановление нормальной жизни оставшихся людей. Россия совершенно отчётливо намекает Евросоюзу, что ожидает от него активного финансового участия в обустройстве разрушенного его усилиями государства.

И не понадобилось никаких танковых армад, наступающих, то ли на Львов , то ли на Париж. Обошлось без многомиллиардных вложений в «создание пророссийской прослойки» в рядах «креативного класса» (грубо говоря подкупа медиатусовки). Националисты сами убедительно продемонстрировали населению, что к самостоятельному существованию Украина не способна, что нормальная жизнь на этой территории возможна, только если она входит в российскую орбиту.

Майданные украинские политики оказали России огромнейшую услугу. Они сами разорвали все кооперационные связи и уничтожили украинскую промышленность, которая выступала естественным конкурентом российской. Более того, до реализации программы импортозамещения Россия зависела от поставок огромной номенклатуры украинской продукции. По многим показателям зависела критически.

Если бы не отчётливая политика украинских властей (всех властей, а не только последних), направленная на разрыв кооперационных связей, программа ипортозамещения никогда бы не была реализована (никто не будет вкладывать миллиарды в строительство дублирующих предприятий или обходящих трубопроводов, если поставки ритмичные, а транзит гарантирован). Так что сегодняшняя российская промышленная мощь — нечаянная заслуга украинских властей, деиндустриализировавших Украину в интересах России. Но теперь, когда, как уже было сказано, ожидания четырёхлетней давности стали реальностью, вопрос «А что же дальше будет с Украиной?» не утратил актуальности.

Надежды украинских националистов на помощь Запада провалились. Запад сам нуждается в помощи (по крайней мере политической и дипломатической) России. Вашингтон и Брюссель давно готовы отдать Украину Москве, чтобы не нести политических, финансовых и репутационных издержек из-за поведения своих местных протеже, но с присущей Западу меркантильностью они хотят что-то получить взамен.

А Россия ничего им не желает давать. Наоборот, в Москве совершенно справедливо считают, что потерпевший геополитическое поражение Запад, в качестве своего рода репараций, должен убрать за собой там, где наследил, на Украине в частности.

И речь идёт не о эвакуации прозападных политиков и демонтаже режима, с этим украинские власти сами прекрасно справляются, а о финансовом участии в восстановлении разрушенной среды обитания, кормившей в лучшие годы свыше пятидесяти миллионов населения. Но для того, чтобы начать что-то отстраивать, необходимо избавиться от нынешнего украинского режима, практически обнулить состав высшего политического эшелона. Это не может сделать Запад. Это не может сделать и Россия. Не потому, что такое решение сложно. Чего проще собрать международный трибунал по Украине. От убитой в ходе переворота «небесной сотни», до малайзийского «Боинга», от попытки геноцида населения Донбасса, до убийств 2-го мая 2014 года в Одессе, от массовых нарушений прав человека, до ещё более массовой коррупции — обвинений хватит. Посадить надолго, если не навсегда, можно всех — от «экспертов» и журналистов, составляющих информационную опору режима, до политиков и олигархов, являющихся его главными бенефициарами.

Но это неэффективно. Ибо вновь появятся народные сказители, которые будут убеждать доверчивые новые поколения, не видевшие результатов националистического правления, что если бы не Россия, силой сместившая украинскую власть, то потомки шумеров устали бы от процветания.

Геноцид украинской политической элиты должна провести сама украинская политическая элита. И с этой задачей она справится. Более того, уже справляется. По сути это единственное задание, которое по плечу украинским правителям. Уж что-что, а есть друг друга и не насыщаться они умеют прекрасно.

В уничтожении любой конкуренции заключается суть украинского режима. Он вырос из бригад, отжимавших киоски на рынках, до размеров государства, но привычки и методы не изменил.

На рынке не может быть две бригады, кто-то должен уйти. И в государстве украинском не может быть двух олигархов, не может быть конкурирующих политиков или партий. Может быть только абсолютная вертикаль соподчинения и единомыслия. Каждый политик, каждый олигарх на Украине стремился, стремится и будет стремиться к концентрации в своих руках всей власти и собственности.

Сейчас слабым звеном является Порошенко, против которого сложился олигархический консенсус, сделавший ставку на Тимошенко. Чтобы не поменять одного грабителя, на другого, ещё более опасного, олигархат решил реализовать таки идею децентрализации украинской власти. Поэтому Тимошенко заговорила о преобразовании Украины в канцлерскую республику (со слабым президентом и сильным, но зависимым от парламента, правительством) и о практическом превращении её в федеративное государство с двухпалатным парламентом. Среди прочего это и для России демонстрация того, что Юлия Владимировна может сделать то, что не смог Порошенко (выполнить ключевые пункты Минска ).

Мы, однако, знаем, что Тимошенко не из тех людей, кто отказывается от абсолютной власти, наоборот, ей сколько полномочий не дай — всё мало будет. Знаем мы также, что украинская политическая традиция предполагает концентрацию власти в одних руках. Должность может называться как угодно: президент, премьер, председатель Верховного Совета, хоть первый секретарь ЦК партии, но суть от этого не изменится — правитель в любом случае будет сверхполномочный и единоличный. Поэтому Тимошенко легко обещает стать канцлером, понимая, что дело не в названии должности, а в том, чтобы перехватить у Порошенко реальные рычаги управления государством. Однако у политической борьбы своя логика и сделанные сегодня шаги и заявления, которые политик считает ничего не значащими и никак не влияющими на завтрашнюю повестку, на деле оказывают ключевое влияние на формирование завтрашнего политического ландшафта.

Тимошенко в борьбе с Порошенко, пытается опереться на парламент и региональные элиты. Для того, чтобы эти структуры могли её эффективно поддержать, они должны быть сильными и Тимошенко пытается их усилить, предлагая им явочным порядком присваивать дополнительные полномочия и призывая (устами Балоги) формировать собственные силовые структуры.

Но раз присвоенные полномочия никто потом просто так не отдаст. В борьбе против Порошенко, Тимошенко формирует и усиливает отряды своих будущих врагов. Как только она попытается стать единоличным лидером, против неё будут брошены силы накопленные и использован опыт приобретённый в борьбе против Порошенко. То есть, конфронтация Тимошенко со своими сегодняшними союзниками неизбежна. И эта конфронтация не может для неё оказаться победной. По той же причине, по которой не мог и не может победить в украинской политической борьбе Порошенко. Против него, как против слишком сильной политически фигуры объединяются все, а всех победить нельзя.

Таким образом, украинская политическая элита, продолжая междоусобную борьбу ведёт дело к дальнейшему распаду государства и к своему самоуничтожению. Преобразовывать Украину в федеративную республику уже поздно. Уничтожена объединявшая её экономика. Регионы становятся всё более автаркичными, а столица (центральная власть) не даёт им ничего, кроме проблем. В этих условиях, мобилизация региональных элит на борьбу с Порошенко, грозит стать критическим поворотом, в ходе которого региональные элиты окончательно осознают свои интересы, научатся совместным действиям и получат опыт успешной борьбы. Дальше не важно, как будут звать центральную власть. Она будет ненавистна регионам любая (хоть с косой, хоть в мятом костюме).

При этом, начиная с 2014 года, проигравшие элитные группировки отправляются не в оппозицию, а в эмиграцию (Азаров), в тюрьму (Ефремов) или на кладбище (куда пытались отправить Януковича, во время его эпического бегства). То есть, каждый новый конфликт, ведёт к сокращению рядов традиционной элиты, к истощению её сил, а в затылок дышат стремящиеся в новую элиту, выращенные старой нацисты. Пока ещё боевиков используют во внутриэлитных разборках. Но они тоже вполне способны осознать собственный интерес и собственные возможности. Тем более, что опыт выступления на стороне региональных элит против президента Порошенко они вот-вот приобретут. Власть олигархов десакрализирована. А других претендентов на общенациональную власть на Украине нет. Уничтожен экономический фундамент общенациональной власти.

Теперь главное, чтобы полный развал не наступил раньше конца года. Какое-то время газопроводы ещё проработают, а в 2019-м уже заработает «Северный поток — 2», после чего, ценность Украины во всех смыслах сведётся к нулю.