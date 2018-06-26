«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей — уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так?

До сих пор официальные власти Украины чаще всего следовали требованиям, которые выставляет МВФ в обмен на свои кредиты. В частности, требования по повышению стоимости газа для населения и промышленности украинские власти исполняют целенаправленно и четко. Выражается это существенном росте тарифов на газ и в целом коммунальных тарифов для населения. Так, тарифы на газ за пять лет выросли почти в 10 раз с 725 грн за тысячу кубометров в 2013 году до почти 7 тыс. грн в 2017-м. Одновременно в разы выросли тарифы на отопление, на горячее водоснабжение и т.д. В среднем начисления за услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон выросли более чем в семь раз, отмечает Александр Колтунович из «Украинского выбора».

«Но и на этом «реформаторы» не остановились: под видом преобразований в газовом секторе народу готовят очередное подорожание. По предварительным расчетам, в случае повышения стоимости голубого топлива до уровня импортного паритета (на этом настаивает МВФ) тариф на газ превысит 11 000 грн за тысячу кубометров. А поскольку в стране уже активно ведется кампания по сокращению как количества получателей субсидий, так и размера субсидий, новые тарифы станут непосильной ношей для большинства украинских семей», — отмечает лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук

В этом году Украина тоже очень надеется получить от МВФ кредит на 2 млрд долларов. В числе условий фонда для получение транша — принятие закона о антикоррупционном суде (был принят 7 июня), и значительное повышение цен на газ.

По данным украинского Госстата,

в апреле цена импортного газа для Украины составила в среднем 310,8 долларов или 8155 грн за тысячу кубометров. То есть украинцы уже почти добились паритета к импортным ценам.

Правда, цена на импортный газ растет на фоне увеличения нефтяных котировок (еще в январе Киев покупал газ по 280 долларов), и, значит, и рост тарифов на газ в стране обеспечен.

Более того, в ЕС население платит за газ не паритетную с импортом стоимость, а значительно больше. В Европе так принято — европейские компании покупают газ у Газпрома намного дешевле, чем перепродают его собственным гражданам. Вот Германия , например, в прошлом году продавала газ населению по 740 долларов за тысячу кубометров (данные исследования РИА. Рейтинг). Хотя средняя цена газа Газпрома для Европы в 2017-м году составила всего 196,7 долларов за тысячу кубометров.

В прошлом году тысяча кубометров обходилась жителям Польши в 509 долларов (это розничная цена для населения, а не оптовая импортная цена), а Украине — в 264 доллара. При этом, поляк на среднемесячный заработок мог себе позволить 1634 кубометра газа, тогда как украинец в два раза меньше — только 795 кубометров голубого топлива. А германцы, несмотря на крайне высокий для населения ценник (740 долларов за тысячу кубометров), могли себе позволить более 3,5 тыс. кубометров газа.

В этом и просматривается однобокость и антисоциальность требований МВФ, предъявляемых в обмен на кредиты. Ведь нельзя же требовать европейского уровня тарифов на газ для населения без европейского же уровня зарплат.

Если подходить к происходящему с некоторой долей цинизма, то украинцы получили то, за что боролись на Майдане. Желали жизни как в Европе — получите европейские цены на газ. А то, что уровень жизни на Украине оказался далек от европейских зарплат, так это это совсем другой вопрос. По данным Колтуновича, за пять лет реальные доходы населения упали до 230%, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги за это время выросли до 1135%. В долларовом эквиваленте среднемесячная заработная плата на Украине по итогам четырех месяцев 2018 года составила 309,2 долларов, что на 32,1% меньше показателя докризисного 2013 года (408,6 долларов).

Власти довели страну до обнищания, возмущается в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович . Две трети жителей Украины даже отдых себе не могут позволить.

«Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до практически обнищания», — сказал Рабинович.

При этом, Госкомстат Украины радуется, что цены на ряд продуктов в стране в этом году начали падать. Вадим Рабинович назвал такие данные неправдоподобными. «Где видите это удешевление, в каком базаре вы это увидели? В основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — заявил украинский депутат.

Удивительно, но даже росту украинской экономики — за первый квартал 2018 года на 3,1%, власти обязаны не развитию реальных отраслей, а в основном гастарбайтерам. Потому что ВВП страны в этот период вырос благодаря торговле. А вот промышленность (а ее доля в ВВП уже невысока — 15%) выросла всего на пару процентов, асельское хозяйство и строительство вообще показали падение. Розничная же торговля показала рост почти на 8%. И все благодаря валютным переводам из-за границы: в первом квартале украинские гастарбайтеры отправили на Украину около 3 млрд долларов, и около 1,8 млрд долларов перевели в гривны, указывает украинский экономист Александр Охрименко . Зарабатывают украинцы в Польше, России и других странах, помогая развивать реальные производства и экономику другим странам, а вот тратят свои зарплаты на родине.

И все это результат евроинтеграции и следования советам (требованиям) МВФ. Где обещанное после кредитной поддержки МВФ экономическое чудо на Украине? Обещали, что благодаря МВФ на Украину сразу прибегут десятки миллиардов долларов (40-70 млрд) инвестиций из-за границы. Текущие кредиты идут в основном на покрытие предыдущие кредитов фонда, но не в реальную экономику. МВФ помогло лишь законсервировать нищету в стране. Долгов стало меньше у Украины? Наоборот: с 2018 по 2022 года включительно Украине предстоит выплатить долгов на 1,3 трлн грн или 27 млрд долларов.