Террорист-осеменитель скрывает тайну контрразведки Украины

Гражданин Франции Грегуар Муто замышлял теракты во время футбольного чемпионата Евро-2016 во французских мечетях и синагогах, но на Украине , куда он приехал покупать взрывчатку и оружие, получил всего лишь шесть лет тюремного заключения. Причина столь мягкого приговора — неразбериха в доказательной базе, собранной Службой безопасности Украины , и странная смерть другого фигуранта этого дела, который дал неудобные показания на бойцов полка «Азов», служащих в МВД Украины.

После обстоятельного изучения материалов следствия и текста приговора французу, вынесенному Любомльским районный суд (Волынская область), украинские журналисты обнаружили множество «белых пятен в этой тёмной истории», касающихся личности Грегори Муто, реакции французских спецслужб, нестыковок в гибели экс-разведчика полка «Азов» и членов его семьи.

Террорист вне прицела разведки

21 мая 2016 года Грегуар Муто был задержан спецназом «безпеки» на погранпункте Ягодин Волынской области. В багажнике авто силовики нашли целый арсенал: пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два РПГ с 18 выстрелами, 125 кг тротила и 100 электродетонаторов. Как рассказывал тогда глава СБУ Василий Грицак на специально созванной пресс-конференции, служба разоблачила глубоко законспирированную террористическую группу, которая планировала взрывы во время футбольного турнира — подрыв мостов и автобанов, офиса налоговой, мечети и синагоги. СБУ также опубликовала аудиозаписи переговоров, из которых вроде как следовало, что гражданин Франции — сторонник праворадикальных идей, и с помощью атак хотел продолжить борьбу с «мусульманской нашествием» во Франции. Почему он приехал именно на Украину закупать оружие — «безпека» по понятным причинам не распространялась.

Грегуар Муто родился во французской глубинке — в посёлке Нан-ле-Пети на северо-востоке страны. По профессии — специалист по искусственному осеменению коров. По информации французской газеты Le Monde, на родной ферме у молодого человека (на момент задержания ему было 25 лет) французские силовики также нашли взрывчатку и футболку с праворадикальной символикой, но власти это не подтвердили. Наоборот, прокуратура Франции на сообщение о задержании гражданина своей страны на Украине сразу же заявила, что в поле зрения разведки он не попадал и, скорее, участвовал в контрабанде оружия, а в не в террористической деятельности. Французский чиновник, не пожелавший раскрывать своё имя, в интервью Reuters сообщил, что правительство его страны не может подтвердить ни одной детали в истории, рассказанной Украиной. «Киев, возможно, организовал инцидент ради собственных интересов», — заявил он.

Французские журналисты обратили внимание на отсутствие данных о втором задержанном СБУ пассажире автомобиля, хотя его захват был зафиксирован на официальном видео. Также в материалах дела фигурирует другой французский террорист, о котором в Париже официально ничего не знают.

Второй террорист-контрабандист

Из приговора ясно, что вместе с французом вооружение перевозил бывший боец полка особого назначения Национальной гвардии «Азов», уроженец Харькова Михаил Зубов . Именно он договаривался с Грегуаром Муто о продаже оружия и взрывчатывого вещества, при этом координировал свои действия с СБУ. Правда, через год после завершения операции — 10 марта 2017 года — Зубов, его жена и 4-летняя дочь были обнаружены мёртвыми.

По новостям тогда передавали, что бывший разведчик, ставший предпринимателем, вроде как в очередной раз поссорился с женой, задушил её и ребенка, а затем покончил с собой. Сослуживцы, которые вместе с Зубовым принимали участие в операциях под Иловайском Дебальцево , публично объясняли случившееся посттравматическим синдромом. Однако украинские журналисты обратили внимание на документ в реестре судебных решений, который ставит под сомнение распространённую в СМИ версию полиции о том, что обе жертвы были задушены. При этом тогда никто не сопоставлял трагедию в Харькове с резонансным делом «террориста-осеменителя», поскольку участие Зубова в нём не афишировалось.

По версии следствия, когда 25-летний Грегуар Муто в 2015 году прибыл на Украину и начал искать лиц, которые могли бы продать ему необходимое, в Мариуполе он якобы вышел со своим предложением на бойца «Азова» Зубова. Тот сообщил о запланированной сделке СБУ как минимум через полгода — уже после своего увольнения со службы. В заявлении он рассказал, что Грегуар Муто предложил полку услуги в организации волонтёрской помощи, а затем завёл разговор о приобретении взрывчатки и оружия.

Согласно документам, Зубов сразу объяснил французу, что самостоятельно решения не принимает и доложит командованию. Командир роты разведки полка в суде подтвердил слова Зубова и заявил, что решил встретиться с гражданином Франции для того, чтобы убедиться в серьёзности его намерений. Переговоры прошли в мариупольской пиццерии летом 2015 года. Муто запросил список вооружения, а бойцы «Азова» для каких-то непонятных целей сделали ксерокопию его паспорта и билетов на самолёт. Таким образом, по документам командование знало об интересе француза к тротилу и оружию ещё 2015 году, а в СБУ от этом было заявлено только в 2016-ом. Чем объясняется такая томная пауза — следствие умалчивает.

Вторая встреча состоялась в Харькове осенью 2015-го. Француз передал Зубову список желаемого — на 16 тысяч евро. Ещё Муто предложил Зубову за дополнительную плату помочь перевезти арсенал через украинскую границу, тот согласился. После того, как Зубову были переданы первые деньги — самим Муто и неким другим французом — Зубов обратился в контрразведку и согласился участвовать в спецоперации. В апреле радикальному зоотехнику в полном объёме продемонстрировали реальное вооружение и взрывчатку, причём в густонаселённом районе на территории гаражного кооператива.

Более того, для него была организована тренировка на полигоне крупнейшего военного ВУЗа страны — Харьковского университета воздушных сил им. И. Кожедуба. Муто отстрелял из автомата несколько магазинов, а затем Михаил Зубов и ещё один сотрудник Нацгвардии показали ему, как работает детонатор и как правильно подорвать тротиловую шашку.

Исчезновение группы

Через месяц по «зелёному коридору» был организован выезд Муто и Зубова теперь уже с муляжами взрывчатки и оружия и произведено задержание на погранпункте. Примечательно, что Грегуару Муто сначала предъявили только обвинения в незаконном приобретении оружия и попытке провоза его через границу. Только на следующий день следователи СБУ возбудили уголовное производство по «террористической статье». Потом была история с тем, как молчаливому на допросах французу «безпека» зачем-то навязывала психическую болезнь. Затем выяснилось, что доказательная база с участием Зубова была оформлена неправильно — прокурор был вынужден даже просить сделать месячный перерыв для приведения документов в надлежащий порядок. Но в конечном итоге записи разговоров Муто и Зубова, те самые, которые были опубликованы СБУ, были признаны недействительными и потеряли юридическую силу.

Как предполагают журналисты, вряд ли это объясняется халатностью и спешкой сотрудников СБУ. Михаил Зубов, покончивший с собой, — единственный, кто давал конкретные сведения об участии в сделке с Муто командования «Азова», которое входит в состав МВД, и других иностранных лиц — некой «террористической группы». В итоге суд переквалифицировал действия француза с «групповых» на «индивидуальные». Это сказалось на сроке заключения, но, по всей видимости, оставило за бортом информацию либо о террористах, либо о схеме торговли оружием на Украине.