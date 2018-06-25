Украина подготовилась к «стучащему в двери Пиночету»

Он отметил, что сейчас в стране много неучтенного огнестрельного оружия, которое осталось у населения со временем Второй Мировой войны. «Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое „гуляет“ по стране. То есть у нас 400 тысяч единиц неучтенного оружия „гуляет“ вне закона. Убежден, что это оружие из АТО», — заявил Матиос.

По мнению прокурора, через некоторое время люди захотят увидеть у власти политические силы с оружием. А получит руководство тот, кто первым «подвесит к столбу» узнаваемого политика. «В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убежден», — добавил Матиос.