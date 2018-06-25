На телеканалах стали реже упоминать о «крымской весне» и Донбассе

На федеральных телеканалах сократилось упоминание Крыма и конфликта на юго-востоке Украины

НТВ, «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на данные «Медиалогии», что термин «крымская весна» на федеральных каналах («Первый», «Россия 1», «Россия 24», ТВЦ РЕН ТВ ) упоминают в основном в годовщину присоединения Крыма к России . При этом число упоминаний уменьшается с каждым годом: в 2016 году словосочетание «крымская весна» произнесли 141 раз, в марте 2017 года — 76, а ещё через год — 27.

О Крыме журналисты федеральных каналов в среднем говорят 400-600 раз в месяц. Здесь тоже заметно падение количества упоминаний. Если в марте 2014 года слово «Крым» произнесли около пяти тысяч раз, то за два месяца 2016 года — всего лишь тысячу раз.

О Донбассе по телевизору говорят примерно 300-400 раз в месяц. С осени 2014 года до осени 2015 года слово «Донбасс» произносили до 2,6 тысячи раз в месяц, а в феврале-марте 2017 года — уже до 1,8 тысячи раз. Аналогичным образом с весны 2017 года снизилась упоминаемость непризнанных ДНР и ЛНР.