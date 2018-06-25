Ещё
На телеканалах стали реже упоминать о «крымской весне» и Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На телеканалах стали реже упоминать о «крымской весне» и Донбассе 

ИД «Собеседник» 25 июня 2018
На федеральных телеканалах сократилось упоминание Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.
«Коммерсантъ» пишет со ссылкой на данные «Медиалогии», что термин «крымская весна» на федеральных каналах («Первый», «Россия 1», «Россия 24», ТВЦ, НТВ, РЕН ТВ) упоминают в основном в годовщину присоединения Крыма к России. При этом число упоминаний уменьшается с каждым годом: в 2016 году словосочетание «крымская весна» произнесли 141 раз, в марте 2017 года — 76, а ещё через год — 27.
О Крыме журналисты федеральных каналов в среднем говорят 400-600 раз в месяц. Здесь тоже заметно падение количества упоминаний. Если в марте 2014 года слово «Крым» произнесли около пяти тысяч раз, то за два месяца 2016 года — всего лишь тысячу раз.
О Донбассе по телевизору говорят примерно 300-400 раз в месяц. С осени 2014 года до осени 2015 года слово «Донбасс» произносили до 2,6 тысячи раз в месяц, а в феврале-марте 2017 года — уже до 1,8 тысячи раз. Аналогичным образом с весны 2017 года снизилась упоминаемость непризнанных ДНР и ЛНР.
Политолог Аббас Галлямов отметил, что интерес россиян к теме Украины, Крыма и Донбасса «упал в разы», но некоторые СМИ пытаются его подогревать: «По всей видимости, бюджеты на раскрутку этих тем срезаны ещё не полностью, и специальные люди занимаются тем, что повышают их цитируемость на второразрядных и третьеразрядных порталах».
ИД «Собеседник»: последние новости
Тимошенко назвала создание мощной армии залогом возвращения Крыма в Украину Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за встречи с детьми в "Артеке" Обмен пленными с Украиной: вариант "все на всех" и молчание Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде137
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?26
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17336
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение