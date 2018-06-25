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СБУ раскрыла поставки в РФ сплава для «Буков»
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СБУ раскрыла предприятие, поставлявшее в РФ сплав для производства ракет 

РИА Новости 1 час назад
Служба безопасности Украины разоблачила в Кировоградской области предприятие, которое экспортировало в Россию химическое вещество, используемое в производстве военной техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что частное предприятие осуществило ряд экспортных операций по сбыту полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось как посредник.
По заявлению СБУ, химическое вещество затем переправлялось в одно из конструкторских бюро приборостроения России для создания модернизированного блока радиолокатора.
Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск вооруженных сил России и используемых в ДНР и ЛНР, говорится в заявлении.
Отмечается, что на основании этих данных СНБО Украины приняло решение применить ограничительные меры в отношении российского предприятия через прекращение торговых операций, а также остановку действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности, в сфере безопасности и обороны.
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