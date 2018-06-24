Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы украинских силовиков прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в воскресенье начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Наша разведка получила данные о прибытии в район населенного пункта Ленинское (под контролем Киева — ред.) трех снайперских пар из состава разведывательных подразделений 24 отдельной механизированной бригады. Силовикам поставлена задача посеять панику в приграничных населенных пунктах на территории ДНР", — сказал Безсонов.
По его словам, также имеется информация о планах украинского командования создать "группу планирования и координации огневого поражения с привлечением офицеров ракетных войск и артиллерии СВ ВСУ".
"Группы необходимы для координации артиллерийского огня по жилым районам населенных пунктов Донбасса", — отметил Безсонов.
Он добавил, что разведкой ДНР получена информация о подготовке украинскими силовиками провокационных обстрелов на Мариупольском направлении.
"Наша разведка получила данные о подготовке сегодня силовиками ВСУ провокационных обстрелов в районе Гнутово (под контролем Киева — ред.) в период работы с 10.00 до 15.00 делегации СММ ОБСЕ во главе со специальным представителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком с целью дискредитации ВС ДНР", — сказал Безсонов.