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Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
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Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти» 

Газета.Ru 25 минут назад
Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что до сих пор после инсценировки его убийства он "живет в бункере" и носит штаны, на которых его доставляли в морг. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, в жизни "изменилось все".
"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация", — написал Бабченко.
Журналист также рассказал, что у него и его семьи практически нет вещей, бытовые предметы ему предоставило украинское государство.
"У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу", — посетовал Бабченко.
Говоря о будущем, Бабченко подчеркнул, что не знает, что будет дальше.
Ранее предполагаемый организатор убийства Бабченко рассказал, кто находился в "списке жертв".
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