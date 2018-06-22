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Украина требует перекрасить «ничей» Крым
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Украина выступила с требованием по «ничейному» Крыму 

Рамблер 1 час назад
Посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «перекрасить» Крым в украинские цвета.
Ранее агентство проиллюстрировало статью о выборах в странах с развивающейся экономикой инфографикой в виде карты мира, на которой Крымский полуостров был окрашен светло-серым цветом, тогда как Украина была изображена желтой, а Россия — темно-серой.
>> Крым сделали «ничьим»
«Bloomberg, не играйте в российские игры и пропаганду! Крым временно находится под русской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте карту, Крым должен быть помечен жёлтым цветом», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
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