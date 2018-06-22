Украина требует перекрасить «ничей» Крым

Посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «перекрасить» Крым в украинские цвета.
Ранее агентство проиллюстрировало статью о выборах в странах с развивающейся экономикой инфографикой в виде карты мира, на которой Крымский полуостров был окрашен светло-серым цветом, тогда как Украина была изображена желтой, а Россия — темно-серой.
«Bloomberg, не играйте в российские игры и пропаганду! Крым временно находится под русской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте карту, Крым должен быть помечен жёлтым цветом», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Journalism should be correct. Bloomberg @business, don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory
Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as 🇺🇦 pic.twitter.com/sxIFMB0rrS— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 22 июня 2018 г.