Порошенко приговорили к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) приговорил президента Украина Петра Порошенко за преступления, совершенные против народа Донбасса, к пожизненному заключению с конфискацией имущества, сообщает «Луганский информационный центр».
В сообщении УНТ, в частности говорится:
Порошенко Петра Алексеевича, Турчинова Александра Валентиновича, Парубия Андрея Владимировича, Авакова Арсена Борисовича — каждого признать виновным и назначить наказание по статьям УК Украины: за злоупотребление властью и служебным положением — 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года; за публичные призывы к развязыванию военного конфликта — 3 года лишения свободы; за планирование, подготовку, развязывание военного конфликта — 12 лет лишения свободы; за ведение агрессивных военных действий — 15 лет лишения свободы; за нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством — пожизненное лишение свободы; за превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершенные с применение оружия, в боевой обстановке, повлекшие тяжкие последствия — 12 лет лишения свободы; за создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, вооруженных формирований, участие в их деятельности, руководство ими, их финансирование, снабжение им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники — 10 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества; за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 5 лет ограничения свободы; за пособничество в совершении бандитизма — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества; за пособничество в совершении террористических актов — пожизненное лишение свободы с конфискацией всего личного имущества; за финансирование терроризма — 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года с конфискацией всего личного имущества; за пособничество в совершении разбоя — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества; за пособничество в совершении пыток — 10 лет лишения свободы; за пособничество в совершении насилия над населением в районе военных действий — 8 лет лишения свободы; за пособничество в совершении разбоя в отношении населения в районе военных действий — 10 лет лишения свободы; за пособничество в совершении незаконного лишения свободы, похищении человека — 10 лет лишения свободы; за организацию причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего — 10 лет лишения свободы; за организацию совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах — пожизненное лишение свободы; за организацию геноцида — пожизненное лишение свободы; за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений — 8 лет лишения свободы; за организацию безосновательной невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии и других установленных законом выплат — 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года; за пособничество в умышленном уничтожении, повреждении объектов ЖКХ — 12 лет лишения свободы; за пособничество в умышленном уничтожении, повреждении имущества —10 лет лишения свободы; за пособничество в блокировании транспортных коммуникаций, повлекшие тяжкие последствия — 15 лет лишения свободы.
По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание Порошенко, Турчинову, Парубию, Авакову в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Полторака Степана Тимофеевича, Муженко Виктора Николаевича — каждого признать виновным и по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением воинского звания генерал-полковника армии.
Гройсмана Владимира Борисовича, Яценюка Арсения Петровича — каждого признать виновным и по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Срок наказания Порошенко, Турчинову, Парубию, Полтораку, Муженко, Гройсману, Яценюку, Авакову исчислять с момента задержания. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
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Народный трибунал
Инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, 15 марта 2018 года объявила о создании народного трибунала по расследованию военных преступлений, совершенных в Донбассе режимом президента Украины Петра Порошенко. Трибунал действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права.