В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал 22 июня, когда на Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны, "атавизмом совка" и продолжением мифа о "Великой Отечественной". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"8 мая — день, когда вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвой. 1 сентября — день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. Отмечание 22 июня на государственном уровне — атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который должен был по заданию припрятать факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую войну, что треть этой войны они боролись по одну сторону баррикад", — отметил он.

По мнению Вятровича, теперь этот миф является "инструментом мобилизации общества в России ". "В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные отмечания 22 июня у нас (на Украине — ред.) не только неуместны, но и опасны", — подчеркнул он.

22 июня 1941 года — начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Одним из первых городов СССР авиаудару подвергся Киев: около четырех утра авиация фашистов начала бомбить заводы, военные аэродромы, мосты украинской столицы.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.