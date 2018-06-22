Ещё
Порошенко приговорили к пожизненному заключению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению 

ТАСС 1 час назад
Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
>> Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
В числе осужденных также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
По итогам продолжавшихся три месяца судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. По каждой из них предусмотрены свои сроки наказаний: от двух лет до пожизненного заключения.
Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и другие.
"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, — зачитала приговор председательствующая судья УНТ Елена Шишкина. — Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".
Она отметила, что при вынесении приговора трибунал руководствовался не только Уголовным кодексом Украины и Уставом Народного уголовного трибунала по Украине, но также Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года.
Шишкина отметила, что в пятницу оглашается только резолютивная часть приговора. Полный текст приговора, по ее словам, будет готов в течение пяти дней и затем будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.
Приговор был оглашен на центральной площади Луганска, где собрались более 5 тыс. человек. При оглашении также присутствовали судьи УНТ Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко, народный обвинитель Сергей Кожемякин, народный защитник Елена Гридина, коллегия присяжных заседателей и секретарь Народного трибунала.

Украинский народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.
В работе УНТ принимали участие председательствующие в судебном процессе Елена Шишкина, Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко; обвинитель Сергей Кожемякин; защитник Елена Гридина; 12 присяжных, определенных жеребьевкой из числа подавших заявки, шесть из них — уроженцы Луганщины.
Все 24 статьи обвинений были разделены на шесть блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

Ход заседаний

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей режима Порошенко, включая самого президента. Первое заседание было посвящено рассмотрению обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения.
На последующих заседаниях в апреле суд рассмотрел оставшиеся блоки обвинений. Были заслушаны показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе. К делу были приобщены ряд доказательств, в том числе видеоматериалы, переданные суду свидетелями.
21-22 мая прошли прения сторон. Тогда обвинитель УНТ Сергей Кожемякин за преступления против народа Донбасса потребовал пожизненного заключения для президента Украины и других проходящих по делу представителей властей страны. Кроме того, суд принял ходатайство Кожемякина о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева, руководства 24, 30, 51 и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север" и "Запад".
Всего за время рассмотрения дела судейский состав УНТ рассмотрел более 1089 томов материалов.
ТАСС: последние новости
Посольство РФ: капитан и экипаж судна "Норд" по-прежнему находятся на территории Украины Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе Госдепартамент одобрительно оценил принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде
Комментарии104  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину528
Страшная правда на потерянных фронтовых снимках25
Проекту «Протон» пришел конец75
Собчак обманула главу Росгвардии23
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ374
Новости партнеров
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:49
Самолет загорелся в Тюмени
Пожары Происшествия
08:41
Военкомат взял в плен негодного призывника
Армия
00:29
В Москве горит многоэтажка
Происшествия Пожары
03:33
Порошенко приговорили к пожизненному заключению
Украина В мире
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
03:53
Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти
Экономика Статьи
00:53
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение