Порошенко приговорили к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

По итогам продолжавшихся три месяца судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. По каждой из них предусмотрены свои сроки наказаний: от двух лет до пожизненного заключения.

Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и другие.

"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, — зачитала приговор председательствующая судья УНТ Елена Шишкина. — Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".

Она отметила, что при вынесении приговора трибунал руководствовался не только Уголовным кодексом Украины и Уставом Народного уголовного трибунала по Украине, но также Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года.

Шишкина отметила, что в пятницу оглашается только резолютивная часть приговора. Полный текст приговора, по ее словам, будет готов в течение пяти дней и затем будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.

Приговор был оглашен на центральной площади Луганска , где собрались более 5 тыс. человек. При оглашении также присутствовали судьи УНТ Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко , народный обвинитель Сергей Кожемякин , народный защитник Елена Гридина, коллегия присяжных заседателей и секретарь Народного трибунала.

Украинский народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

В работе УНТ принимали участие председательствующие в судебном процессе Елена Шишкина, Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко; обвинитель Сергей Кожемякин; защитник Елена Гридина; 12 присяжных, определенных жеребьевкой из числа подавших заявки, шесть из них — уроженцы Луганщины.

Все 24 статьи обвинений были разделены на шесть блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

Ход заседаний

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей режима Порошенко, включая самого президента. Первое заседание было посвящено рассмотрению обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения.

На последующих заседаниях в апреле суд рассмотрел оставшиеся блоки обвинений. Были заслушаны показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе. К делу были приобщены ряд доказательств, в том числе видеоматериалы, переданные суду свидетелями.

21-22 мая прошли прения сторон. Тогда обвинитель УНТ Сергей Кожемякин за преступления против народа Донбасса потребовал пожизненного заключения для президента Украины и других проходящих по делу представителей властей страны. Кроме того, суд принял ходатайство Кожемякина о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева , руководства 24, 30, 51 и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север" и "Запад".

Всего за время рассмотрения дела судейский состав УНТ рассмотрел более 1089 томов материалов.