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В суде по иску Саакашвили к Порошенко заявили об утере основных доказательств прокуратуры
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В суде по иску Саакашвили к Порошенко заявили об утере основных доказательств прокуратуры 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле по иску лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко потеряла основное доказательство — оригиналы документов о предоставлении гражданства.
Об этом стало известно в ходе заседания по делу в Кассационном административном суде Верховного суда Украины.
"По делу о лишении гражданства Саакашвили основным доказательством Банковой (администрации президента Петра Порошенко — прим. ТАСС) была анкета — представление на гражданство — фальшивая анкета с фальшивой подписью, о чем мы уже писали и предоставляли соответствующие доказательства, — заявили в пресс-службе партии Саакашвили. — Чтобы доказать это в суде, мы заставили их истребовать в Одесской Областной госадминистрации оригиналы подписей Саакашвили за все время его работы, но документов не нашлось, потеряли".
Данный факт, по мнению соратников Саакашвили, доказывает, что анкета — «дешевая подделка».
Ранее суд допросил главу и представителей Миграционной службы Украины в качестве свидетелей по делу, после чего перешел к изучению письменных доказательств. Суд также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в заседании.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, а в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. Лидер «Движения новых сил» 12 февраля этого года был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.
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