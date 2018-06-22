В суде по иску Саакашвили к Порошенко заявили об утере основных доказательств прокуратуры

Об этом стало известно в ходе заседания по делу в Кассационном административном суде Верховного суда Украины.

"По делу о лишении гражданства Саакашвили основным доказательством Банковой ( администрации президента Петра Порошенко — прим. ТАСС) была анкета — представление на гражданство — фальшивая анкета с фальшивой подписью, о чем мы уже писали и предоставляли соответствующие доказательства, — заявили в пресс-службе партии Саакашвили. — Чтобы доказать это в суде, мы заставили их истребовать в Одесской Областной госадминистрации оригиналы подписей Саакашвили за все время его работы, но документов не нашлось, потеряли".

Данный факт, по мнению соратников Саакашвили, доказывает, что анкета — «дешевая подделка».

Ранее суд допросил главу и представителей Миграционной службы Украины в качестве свидетелей по делу, после чего перешел к изучению письменных доказательств. Суд также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в заседании.