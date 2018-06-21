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В грузинском патриархате высказались за независимую грузинскую церковь
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В грузинском патриархате высказались за независимую грузинскую церковь 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Член Синода ГПЦ митрополит Петрэ после заседания в четверг заявил, что Украина должна иметь независимую автокефалию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает телекомпания «Рустави-2», священнослужитель заявил, что «Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь».
«Украина не должна церковно подчиняться первому иерарху страны-завоевателя», — сказал он.
В то же время митрополит Петрэ заметил, что «процессуально это растянется по времени».
Вопрос автокефалии украинской церкви затрагивался синодом ГПЦ в четверг. Окончательного мнения на этот счет в ГПЦ нет — рассматривается вопрос, поддержит ли ГПЦ украинскую автокефалию.
В начале июня секретарь патриарха Грузии Микаэл Ботковели, комментируя состоявшуюся в ГПЦ встречу с митрополитом Русской православной церкви Илларионом, отметил, что представитель Вселенского патриархата может посетить Грузию в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви.
«Украинская церковь просит Вселенский патриархат помочь в достижении независимости. По этому вопросу у РПЦ есть своя позиция, которую изложил митрополит Илларион. Такие же консультации пройдут и с представителем Вселенского патриархата. Российская церковь полагает, что такой же визит в Грузию осуществит Константинопольский патриархат», — рассказал отец Микаэл.
Говоря о позиции ГПЦ по поводу автокефалии Украинской церкви, отец Микаэл отметил, что «вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».
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