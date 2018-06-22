Грузинская церковь получила три письма про украинскую автокефалию 

В Грузинскую Православную церковь поступили три письма по поводу автокефалии украинской церкви — от Вселенского Патриархата, РПЦ и с Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Синод ГПЦ в пятницу официально подтвердил, что накануне обсудил вопрос автокефалии украинской церкви. Ситуация вокруг этого названа «сложной», сообщает телекомпания «Рустави-2».
«Каталикос-Патриарх всей Грузии Илья Второй говорил о сложной церковной ситуации вокруг украинского вопроса», — отметил Синод.
Отмечается, что позиция ГПЦ по поводу автокефалии украинской церкви будет иметь «решающее значение».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, член Синода ГПЦ митрополит Петрэ после заседания в четверг заявил, что Украина должна иметь независимую автокефалию.
Священнослужитель заявил, что «Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь».
«Украина не должна церковно подчиняться первому иерарху страны-завоевателя», — сказал он.
В то же время митрополит Петрэ заметил, что «процессуально это растянется по времени».