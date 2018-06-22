Кто спонсирует очередной Майдан

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Порошенко приговорили к пожизненному заключению
Порошенко приговорили к пожизненному заключению

Двойной гешефт 

ИноСМИ 41 минуту назад
Фото: © AP Photo, Emilio Morenatti
В этот раз толпа в несколько тысяч человек, состоящая преимущественно из шахтеров и афганцев, унылым выкрикиванием лозунгов и стучанием касками не ограничилась и изобразила что-то похожее на попытку штурма здания парламента.
Растолкав кордон из правоохранителей и нанеся некоторым из них телесные повреждения, толпа подошла вплотную к дверям Рады, где продолжила свой митинг, чем привлекла к нему особое внимание как СМИ, так и собственно депутатов. Тогда к митингующим вышла первый вице-спикер Ирина Геращенко в сопровождении нескольких других депутатов, наиболее заметным из которых был известный парламентский провокатор Сергей Каплин. Диалог Геращенко с шахтероафганцами получился, судя по всему, не слишком продуктивным, и стороны остались при своем — нардепы продолжили работать в штатном режиме, а митингующие митинговать под дверями.
Примечательно то, что сформулировать какие-либо более-менее внятные требования к власти митингующие так и не смогли. Главное требование оказалось достаточно банальным и при этом слишком размытым. Протестующие требовали льгот и денег, причем льготы в виде денег их не слишком устраивали. Как пояснил один из участников митинга из афганцев, их очень пугает перспектива монетизации льгот, а потому они требуют моратория на все законы о льготах для ветеранов Афганистана и АТО. Другие протестующие требовали заодно отправить в отставку министра соцполитики Андрея Реву.
Что касается шахтеров, то их требования озвучил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Шахтеры, по его словам, требуют от депутатов принять законопроект № 8362, предполагающий выделение 2,8 миллиарда гривен для «сохранения отечественного производства угольной продукции».
Правда, у многочисленной армии украинских льготников всегда есть какие-нибудь требования к власти. Льгот и социальных выплат слишком много никогда не бывает. Так что вопрос требований протестующих в данном случае не слишком важен. Другой вопрос в том, какие политические цели преследуют организаторы сегодняшнего штурма. Последние упорно держатся в тени, чтобы все выглядело стихийным возмущением доведенного до «зубожиння» народа, но масштаб и организация мероприятия не оставляют сомнений, что народная стихия управляема и контролируема.
В целом вся митингующая льготная «стихия» замыкается на двух людей — уже упомянутый Волынец и глава Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский. Первый, по публикациям в СМИ, известен своим сотрудничеством с двумя людьми: олигархом Ринатом Ахметовым, представляющим «Оппоблок», и лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко. Оба они имеют ресурс для организации «шатуна». Правда, Ринату Леонидовичу лишний шум вокруг своего имени и угольной отрасли вообще сейчас особенно не выгоден, другое дело Юлия Владимировна. Сегодняшняя акция «зубожилых льготников» очень эффектно выглядит на контрасте с недавней эффектной презентацией «Нового курса».
Что касается господина Червонопиского, то он хоть последнее время и пребывает в тени, но имеет давние теплые отношения с Партией регионов, правопреемником которой нынче выступает «Оппоблок». Неахметовская часть этой политсилы, в свою очередь, тоже может быть заинтересована в протестах и беспорядках, как, собственно, и другие оппозиционные Порошенко силы, независимо от идеологической окраски. Да и за северной границей достаточно тех, кто готов проспонсировать очередной киевский Майдан.
Человек, который может объединить в себе все вышеперечисленное: и Тимошенко, и «Оппоблок», и Кремль с Путиным внутри, Украине хорошо известен, и совсем нельзя исключать, что именно Виктор Медведчук может быть конечным бенефициарием нынешнего «шатуна». К слову, не так давно в СМИ появилась информация, что кум Путина выкупил каналы «112» и «Ньюс уан». Насколько правдива эта информация, можно только гадать, но именно эти каналы транслировали «штурм Рады» в полном объеме, что наталкивает на некоторые подозрения.
Как бы там ни было, сегодняшний «штурм» парламента — это лишь разминка перед куда более масштабными акциями. Продлится эта разминка, скорее всего, все три пленарные недели, которые остались до парламентских каникул, а уже осенью по отработанной схеме протесты могут начаться с новой силой, и эффект от них будет тем сильнее, чем ближе выборы. Чем ближе старт избирательной гонки, тем у большего числа людей будет соблазн устроить немного беспорядков. С одной стороны, близость выборов позволяет любителям льгот надеяться, что власть не рискнет игнорировать их требования и тем перепадет очередное повышение соцстандартов, а с другой — всегда найдутся заинтересованные товарищи из высшей политической лиги, готовые заинтересовать, в том числе и материально, любой протест. Так что у разного рода протестующих появляется шанс собрать двойной гешефт.
Деловая столица, Украина
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