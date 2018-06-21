«Не надо Киеву лезть в игры больших мальчиков»

Остановиться у края пропасти

Когда-то давно, в вегетарианские годы правления наци-пчеловода Ющенко, мне довелось рассказывать одному убеждённому украинскому «патриоту»-националисту, что произойдёт, если все их мечты сбудутся

Поскольку же мечты касались в основном того, как Украина , вместе с Западом победит Россию , прирастёт территориями Воронежской, Курской, Белгородской областей и Кубани, начнёт получать бесплатный газ и заживёт «как немцы», то беседа как раз и зашла о перспективе военно-политического конфликта России и Запада.

«Патриот» считал, что Запад году в 2010 (разговаривали мы в 2006-м) выдвинет ультиматум, после которого Россия либо капитулирует, сдаст ядерное оружие и добровольно разделится на десяток-другой квазигосудартвенных образований, которым позволят формально остаться в одной конфедерации, либо же Запад принудит её подчиниться военным путём, уничтожив при помощи высокоточных ракет российские носители ядерного оружия, командные пункты и центры связи и двинув через границы восточноевропейсике армии.

Как видите, «патриот» в целом был не глуп и намерения Запада оценивал объективно. Я соглашался, что намерения такие есть, но утверждал, что Запад не обладает достаточными возможностями для их реализации. Конечно, тогда Россия была гораздо слабее в военном плане, чем сейчас и даже чем была в 2014 году. Но всё же это был не Ирак , не Афганистан , не Сербия . Рисковать военным конфликтом с ядерной державой для Запада было бы опасно. Хотя бы потому, что накрыть одним залпом все носители ядерного оружия было решительно невозможно.

Между тем, за пару лет до нашей беседы Новый Орлеан накрыло ураганом Катрина. Ничего экстраординарного. Просто не выдержала пара дамб и город немножко подтопило. США оказались в серьёзнейшем кризисе, а Новый Орлеан и окрестности на несколько недель погрузились в хаос и безвластие.

«Представляешь себе, что будет, если пару десятков крупнейших городов США попадут под ядерный удар? — спросил я. — Штаты же десять лет от этого не оправятся, если когда-нибудь оправятся вообще».

Поэтому я предположил, что военного конфликта не будет (кроме возможных периферийных столкновений под чужим флагом и на чужой территории). А вот политический будет крайне жёстким и действительно его целью будет слом российской политической системы.

Глядя с высоты сегодняшнего дня, я думаю, что моя уверенность в невозможности военного конфликта была излишне оптимистичной, но тогда я был в этом уверен на 100%. Впрочем, если рассматривать вероятность военного столкновения России и Запада, то в части выводов по Украине это бы ничего не изменило. Я считал, что рано или поздно, конфликт сверхдержав придётся заканчивать компромиссом. И компромисс этот будет достигаться в первую очередь за счёт Украины, а также прочих излишне наглых лимитрофов, которые не успеют вовремя увернуться.

«Не надо Киеву лезть в игры больших мальчиков, — говорил я. — Они потом договорятся, а от Украины останутся рожки да ножки».

Сегодня с этой оценкой согласны вполне лояльные к действующей власти украинские эксперты, наперебой вопящие о том, что Запад предал и решает свои проблемы за счёт Киева. Но чего же они хотели? Всегда сильные, прежде чем вцепиться друг в друга, пытаются достичь компромиссного решения за счёт слабого. Если же слабый ещё и выступает провокатором конфликта, он роет яму, в первую очередь себе. У него нет аргументов, при помощи которых он мог бы заставить с собой считаться. А лакеев, верно служащих за косточку с барского стола, можно менять хоть каждый день. Была бы косточка, желающие найдутся.

Было бы смешно, если бы ЕС или США проявили несвойственный им альтруизм и начали жертвовать своими политическими и экономическими интересами ради Украины. Украина для них была всего лишь удобным полем боя с Россией. Не важно планировалась горячая или холодная, экономическая или гибридная война. Любую войну лучше вести на чужой территории и за счёт чужих ресурсов. В этом США в течение ХХ века изрядно поднаторели. С какой бы это стати они стали для Украины делать исключение.

Судьба украинского государства всегда была в руках его правящей элиты и её медийно-экспертной обслуги. Если бы не их всепобеждающая уверенность, что Запад мечтает сделать Украину «витриной реформ», поэтому сам на свои деньги решит все её проблемы, всё построит, создаст, отремонтирует и запустит, а местной элите останется только потреблять.

президент Центра системного анализа и прогнозирования