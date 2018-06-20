Над Украиной навис неподъемный долг

Украине в ближайшие пять лет придётся выплатить по внешнему долгу $33 млрд Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам экономической политики.
«Это чрезвычайно серьёзная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации», — приводит слова Гройсмана УНИАН.
Украинский премьер добавил, что в 2018 году Киеву необходимо отправить $5 млрд на обслуживание внешнего долга.
В мае Гройсман заявлял, что за четыре года Украине необходимо погасить долг в размере $27 млрд