Над Украиной навис неподъемный долг

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Гройсман: Украине придётся выплатить $33 млрд долга за пять лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украине в ближайшие пять лет придётся выплатить по внешнему долгу $33 млрд Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам экономической политики.
«Это чрезвычайно серьёзная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации», — приводит слова Гройсмана УНИАН.
Украинский премьер добавил, что в 2018 году Киеву необходимо отправить $5 млрд на обслуживание внешнего долга.
В мае Гройсман заявлял, что за четыре года Украине необходимо погасить долг в размере $27 млрд
RT на русском: последние новости
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