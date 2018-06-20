«Кумовщина»: Порошенко определился с послом в Армении 

Об этом сообщает «112» со ссылкой на указ президента Украины Петра Порошенко №170/2018.
«Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения», — говорится в сообщении.
Петр Литвин — украинский военачальник, генерал-лейтенант, с мая 2012 года занимавший должность командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время начала войны в Донбассе занимал должность командующего сектора «Д».
Именно Литвина среди прочих обвиняют в «Иловайском котле» — окружении украинских войск под Иловайском. Ряд свидетелей заявил, что он 25 августа 2014 года бежал с поля боя, оставив свои войска.
Владеет ли Литвин армянским языком — неизвестно.
Его братом является Владимир Литвин — нардеп, бывший спикер Верховной Рады, известный среди прочего и своей политической гибкостью.