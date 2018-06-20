«Кумовщина»: Порошенко определился с послом в Армении

«Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения », — говорится в сообщении.

Петр Литвин — украинский военачальник, генерал-лейтенант, с мая 2012 года занимавший должность командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время начала войны в Донбассе занимал должность командующего сектора «Д».

Именно Литвина среди прочих обвиняют в « Иловайском котле» — окружении украинских войск под Иловайском. Ряд свидетелей заявил, что он 25 августа 2014 года бежал с поля боя, оставив свои войска.

Владеет ли Литвин армянским языком — неизвестно.