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«Укрпочта» запустила экспресс-доставку товаров с сайта китайского онлайн-гиганта JD.com
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«Укрпочта» запустила экспресс-доставку товаров с сайта китайского онлайн-гиганта JD.com 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Киев, 18 июня /Синьхуа/ — Оператор почтовой связи Украины компания «Укрпочта» запустила эксклюзивный канал экспресс-доставки товаров, купленных на сайте крупного китайского интернет-ритейлера JD.com, сообщила сегодня пресс-служба «Укрпочты».
Благодаря этому нововведению, посылки из Китая будут в среднем доставляться в Украину в течение 14 дней, тогда как раньше этот процесс занимал вплоть до полутора месяцев. Таможенное оформление товаров, прибывших в Украину по новому каналу, также будет проводиться в экспресс-формате.
Компания JD.com была основана в 1998 году, занимается интернет-торговлей и электронной коммерцией и является одной из крупнейшей B2C компаний в Китае. —0—
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