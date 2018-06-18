«Укрпочта» запустила экспресс-доставку товаров с сайта китайского онлайн-гиганта JD.com

Благодаря этому нововведению, посылки из Китая будут в среднем доставляться в Украину в течение 14 дней, тогда как раньше этот процесс занимал вплоть до полутора месяцев. Таможенное оформление товаров, прибывших в Украину по новому каналу, также будет проводиться в экспресс-формате.

Компания JD.com была основана в 1998 году, занимается интернет-торговлей и электронной коммерцией и является одной из крупнейшей B2C компаний в Китае. —0—