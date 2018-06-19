Почему Порошенко не поможет хитрая многоходовочка

Четверо против Порошенко: Почему украинскому президенту не поможет хитрая многоходовочка

Планом «максимум» для президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах является выход во второй тур

Над украинским президентом сгущаются тучи. СМИ пишут о том, что партнеры партии Петра Порошенко по правящей коалиции — «Народный фронт» — договариваются с самым популярным украинским политиком, лидером оппозиционной партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко

«Не первый год к нам ходят мажоритарщики от «Народного фронта», предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия Владимировна объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая форма правления, как парламентская республика, а лидеры "Народного фронта" не раз заявляли, что им также ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки соприкосновения, по которым можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это не секрет, что Аваков (Арсен Аваков — глава МВД Украины — ред.) несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели переговоры по разным вопросам», — заявил в комментарии «Стране» член политсовета Павловский.

В свою очередь другие источники издания, предпочитавшие остаться неизвестными указывают, что Тимошенко сама ездила к Авакову, и тоже говорят о возросшей интенсивности контактов Тимошенко и одной из двух основных политсил правящей коалиции.

Порошенко отвечает своим хитрым планом. На телеканале «Прямой», который, как утверждают политологи, чуть ли не напрямую контролируется Администрацией президента , стал все чаще появляться один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко , что заставило медиаэксперта Анатолия Шария предположить, что Бойко готовят к участи кандидата-спойлера: заведомого оппонента Порошенко во втором туре.

Существует ли на самом деле «многоходовочка» Порошенко и поможет ли она украинскому президенту разбиралось издание Ukraina.ru.

Сговор врагов и друзей

Тимошенко, которая прочно занимает место самого популярного политика среди украинцев, продолжает оставаться самым опасным соперником для Порошенко.

«Во втором туре Юлия Владимировна «рвет» Порошенко в соотношении 60 на 30. Для Порошенко главная задача — это попасть во второй тур… В то же время, я не стал бы подобно многим списывать Порошенко со счетов. Потерю рейтинга он компенсировал колоссальной концентрацией всех возможных ресурсов — от силовых до информационных, а мы знаем, как это может конвертироваться в рейтинговые показатели. Возможности власти дают определенную фору», — утверждает в комментарии изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев.

В то же время, даже концентрация власти в руках у Порошенко не помешает «Народному фронту» договориться с Тимошенко.

«Нет вечных друзей и вечных союзников. Мы прекрасно помним, как о Тимошенко говорил Игорь Валерьевич Коломойский в 2014 году и как он отзывается о ней теперь. У «Народного фронта» очень сложная ситуация с видами на будущее: политическая сила стала предельно токсичной и перед ней встал вопрос не только политического выживания, но и безопасности, чтобы не оказаться «и в тюрьме, и с сумой». Это толкает вождей «Народного фронта» к договоренностям с Тимошенко. Судя по тому, как полиция корректно и хорошо организовывала внешний периметр безопасности вокруг форума Тимошенко, это многих навело на мысль, что договоренности между политсилами, о которых говорят давно, таки есть. Вождям «Народного фронта» нужно договариваться о «жизни после Порошенко», а Тимошенко нужен силовой ресурс, который контролирует Аваков. Команда президента в такой конфигурации рассчитывать на силовой сценарий выборов не может, а риск силового сценария очень велик — зная Петра Порошенко, можно утверждать, что он может на выборах пуститься во все тяжкие», — уверен Золотарев.

Имея за спиной Авакова, а значит и украинское МВД, Тимошенко будет защищена от силового давления Порошенко.

Но помимо гордого носителя «слобожанского» языка, у «Народного фронта» есть еще один бонус — бывший соратник Тимошенко, приветствовавший ее освобождение проникновенным «Юля!», и улыбкой через силу. Речь об экс-премьер-министре Арсении Яценюке . Несмотря на огромный антирейтинг — именно его правительство начало проведение непопулярных антисоциальных реформ — у Яценюка есть, что предложить Тимошенко.

«Арсений Яценюк — один из немногих политиков, которых привечают в Вашингтоне, учитывая его дружеские связи с неоконами в Демпартии. Для Тимошенко это одна из стратегических задач — получить «добро» от «Вашингтонского обкома», — говорит Золотарев.

Впрочем, это не означает, что Порошенко полностью потерял поддержку Запада.

«Сегодня в Вашингтоне очень специфичная команда с довольно специфичным представлением об окружающем мире. Им не важно, кто будет на Украине у руля: Порошенко, Тимошенко или, допустим, Гриценко, им важно, чтобы Украина не совершала как-либо резких геополитических движений, а сохраняла статус-кво», — отметил эксперт.

При этом сам политтехнолог уверен, что Штаты будут выжидать и свою ставку, скорее всего, сделают осенью. По мнению Золотарева, наиболее предпочтительным кандидатом для США может стать Анатолий Гриценко — бывший министр обороны, проходивший обучение в Соединенных Штатах. Впрочем, Золотарев указывает, что если Вашингтон увидит безальтернативность победы Тимошенко, то может поддержать и ее.

Сможет ли Порошенко ответить, использовав Бойко, как считают некоторые?

Совсем не слабый кандидат

Несмотря на то, что «Оппозиционный блок» подчас обвиняют в игре на руку власти, а многие противники власти и вовсе называют «оппоблоковцев» коллаборантами, списывать эту политсилу со счетов, а самого Бойко — записывать в спойлеры Порошенко не стоит.

«Юрий Бойко на сегодняшний день является одним из недооцененных политологами кандидатов. Он выступает как оппонент власти, как фундаментальный ее критик. Есть в «Оппоблоке» более радикальные политики — те же Вилкул, Новинский — но Бойко действует не как радикал, а системный политик. Если отталкиваться от социологии, это наиболее рейтинговый кандидат в своей партии. Кроме того, недооценивается и организационный потенциал «Оппозиционного блока». Как бы там ни было, но там хватает людей, умеющих организовывать кампанию, избирательный процесс. Кроме того, эта политсила контролирует один из ключевых каналов — «Интер», который формирует мнение русскоязычной аудитории Украины. Поэтому, когда спешат «Оппоблок» со счетов, это неверно», — указывает Золотарев.

Что касается появления Бойко на телеканале «Прямой», который, по словам Золотарева, «контролируется напрямую с Банковой», это может быть либо частной инициативой политтехнологов президента, либо — попыткой АП навязать Бойко несвойственную тому роль.

«Может, лелеют в памяти кампанию 1999 года, когда Леонид Кучма был четвертым по популярности, а потом с 7% за год до выборов нарастил рейтинг и в конце концов вместо неудобного Александра Мороза пустили более удобную фигуру Петра Симоненко. Однако забывают о том, что нельзя дважды войти в одну реку. Ситуации 1999 года и 2019 года кардинально отличаются. Для Порошенко нужно решать вопрос не кто будет его оппонентом, а как попасть во второй тур. Рейтинги действующего президента эту задачу решить не позволюят», — уверен политтехнолог.

Он не верит в наличие договоренностей между «Оппоблоком» и президентом и в целом предрекает, что если Порошенко не задействует силовой ресурс и не случится чудо, во втором туре Тимошенко скорее всего может сразиться не с действующим главой государства, а с Бойко или Гриценко. При этом последний — более всего неудобен для Тимошенко.

Что касается еще одного рейтингового политика — Олега Ляшко , наладившего хорошие отношения с украинским олигархом Ринатом Ахметовым , он, по словам политтехнолога, будет скорее бороться за прохождение в следующий состав Верховной Рады и искать ситуативной поддержки у тех или иных влиятельных фигур на Украине, что не исключает его критики нынешней власти.

В общем, Порошенко придется несладко, но решится ли он на силовой вариант — зависит от наличия у его оппонентов способности договариваться.