Почему Порошенко не поможет хитрая многоходовочка

Планом «максимум» для президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах является выход во второй тур
Над украинским президентом сгущаются тучи. СМИ пишут о том, что партнеры партии Петра Порошенко по правящей коалиции — «Народный фронт» — договариваются с самым популярным украинским политиком, лидером оппозиционной партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко.
«Не первый год к нам ходят мажоритарщики от «Народного фронта», предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия Владимировна объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая форма правления, как парламентская республика, а лидеры "Народного фронта" не раз заявляли, что им также ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки соприкосновения, по которым можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это не секрет, что Аваков (Арсен Аваков — глава МВД Украины — ред.) несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели переговоры по разным вопросам», — заявил в комментарии «Стране» член политсовета Павловский.
В свою очередь другие источники издания, предпочитавшие остаться неизвестными указывают, что Тимошенко сама ездила к Авакову, и тоже говорят о возросшей интенсивности контактов Тимошенко и одной из двух основных политсил правящей коалиции.
Порошенко отвечает своим хитрым планом. На телеканале «Прямой», который, как утверждают политологи, чуть ли не напрямую контролируется Администрацией президента, стал все чаще появляться один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, что заставило медиаэксперта Анатолия Шария предположить, что Бойко готовят к участи кандидата-спойлера: заведомого оппонента Порошенко во втором туре.
Существует ли на самом деле «многоходовочка» Порошенко и поможет ли она украинскому президенту разбиралось издание Ukraina.ru.
Сговор врагов и друзей
Тимошенко, которая прочно занимает место самого популярного политика среди украинцев, продолжает оставаться самым опасным соперником для Порошенко.
«Во втором туре Юлия Владимировна «рвет» Порошенко в соотношении 60 на 30. Для Порошенко главная задача — это попасть во второй тур… В то же время, я не стал бы подобно многим списывать Порошенко со счетов. Потерю рейтинга он компенсировал колоссальной концентрацией всех возможных ресурсов — от силовых до информационных, а мы знаем, как это может конвертироваться в рейтинговые показатели. Возможности власти дают определенную фору», — утверждает в комментарии изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев.
В то же время, даже концентрация власти в руках у Порошенко не помешает «Народному фронту» договориться с Тимошенко.
«Нет вечных друзей и вечных союзников. Мы прекрасно помним, как о Тимошенко говорил Игорь Валерьевич Коломойский в 2014 году и как он отзывается о ней теперь. У «Народного фронта» очень сложная ситуация с видами на будущее: политическая сила стала предельно токсичной и перед ней встал вопрос не только политического выживания, но и безопасности, чтобы не оказаться «и в тюрьме, и с сумой». Это толкает вождей «Народного фронта» к договоренностям с Тимошенко. Судя по тому, как полиция корректно и хорошо организовывала внешний периметр безопасности вокруг форума Тимошенко, это многих навело на мысль, что договоренности между политсилами, о которых говорят давно, таки есть. Вождям «Народного фронта» нужно договариваться о «жизни после Порошенко», а Тимошенко нужен силовой ресурс, который контролирует Аваков. Команда президента в такой конфигурации рассчитывать на силовой сценарий выборов не может, а риск силового сценария очень велик — зная Петра Порошенко, можно утверждать, что он может на выборах пуститься во все тяжкие», — уверен Золотарев.
Имея за спиной Авакова, а значит и украинское МВД, Тимошенко будет защищена от силового давления Порошенко.
Но помимо гордого носителя «слобожанского» языка, у «Народного фронта» есть еще один бонус — бывший соратник Тимошенко, приветствовавший ее освобождение проникновенным «Юля!», и улыбкой через силу. Речь об экс-премьер-министре Арсении Яценюке. Несмотря на огромный антирейтинг — именно его правительство начало проведение непопулярных антисоциальных реформ — у Яценюка есть, что предложить Тимошенко.
«Арсений Яценюк — один из немногих политиков, которых привечают в Вашингтоне, учитывая его дружеские связи с неоконами в Демпартии. Для Тимошенко это одна из стратегических задач — получить «добро» от «Вашингтонского обкома», — говорит Золотарев.
Впрочем, это не означает, что Порошенко полностью потерял поддержку Запада.
«Сегодня в Вашингтоне очень специфичная команда с довольно специфичным представлением об окружающем мире. Им не важно, кто будет на Украине у руля: Порошенко, Тимошенко или, допустим, Гриценко, им важно, чтобы Украина не совершала как-либо резких геополитических движений, а сохраняла статус-кво», — отметил эксперт.
При этом сам политтехнолог уверен, что Штаты будут выжидать и свою ставку, скорее всего, сделают осенью. По мнению Золотарева, наиболее предпочтительным кандидатом для США может стать Анатолий Гриценко — бывший министр обороны, проходивший обучение в Соединенных Штатах. Впрочем, Золотарев указывает, что если Вашингтон увидит безальтернативность победы Тимошенко, то может поддержать и ее.
Сможет ли Порошенко ответить, использовав Бойко, как считают некоторые?
Совсем не слабый кандидат
Несмотря на то, что «Оппозиционный блок» подчас обвиняют в игре на руку власти, а многие противники власти и вовсе называют «оппоблоковцев» коллаборантами, списывать эту политсилу со счетов, а самого Бойко — записывать в спойлеры Порошенко не стоит.
«Юрий Бойко на сегодняшний день является одним из недооцененных политологами кандидатов. Он выступает как оппонент власти, как фундаментальный ее критик. Есть в «Оппоблоке» более радикальные политики — те же Вилкул, Новинский — но Бойко действует не как радикал, а системный политик. Если отталкиваться от социологии, это наиболее рейтинговый кандидат в своей партии. Кроме того, недооценивается и организационный потенциал «Оппозиционного блока». Как бы там ни было, но там хватает людей, умеющих организовывать кампанию, избирательный процесс. Кроме того, эта политсила контролирует один из ключевых каналов — «Интер», который формирует мнение русскоязычной аудитории Украины. Поэтому, когда спешат «Оппоблок» со счетов, это неверно», — указывает Золотарев.
Что касается появления Бойко на телеканале «Прямой», который, по словам Золотарева, «контролируется напрямую с Банковой», это может быть либо частной инициативой политтехнологов президента, либо — попыткой АП навязать Бойко несвойственную тому роль.
«Может, лелеют в памяти кампанию 1999 года, когда Леонид Кучма был четвертым по популярности, а потом с 7% за год до выборов нарастил рейтинг и в конце концов вместо неудобного Александра Мороза пустили более удобную фигуру Петра Симоненко. Однако забывают о том, что нельзя дважды войти в одну реку. Ситуации 1999 года и 2019 года кардинально отличаются. Для Порошенко нужно решать вопрос не кто будет его оппонентом, а как попасть во второй тур. Рейтинги действующего президента эту задачу решить не позволюят», — уверен политтехнолог.
Он не верит в наличие договоренностей между «Оппоблоком» и президентом и в целом предрекает, что если Порошенко не задействует силовой ресурс и не случится чудо, во втором туре Тимошенко скорее всего может сразиться не с действующим главой государства, а с Бойко или Гриценко. При этом последний — более всего неудобен для Тимошенко.
Что касается еще одного рейтингового политика — Олега Ляшко, наладившего хорошие отношения с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, он, по словам политтехнолога, будет скорее бороться за прохождение в следующий состав Верховной Рады и искать ситуативной поддержки у тех или иных влиятельных фигур на Украине, что не исключает его критики нынешней власти.
В общем, Порошенко придется несладко, но решится ли он на силовой вариант — зависит от наличия у его оппонентов способности договариваться.