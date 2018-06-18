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Предложено новое решение проблемы Донбасса
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Первый президент Украины представил свое видение решения проблемы Донбасса 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: Reuters
Попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной — они не согласятся на это. Будет снова конфликт и этот конфликт остановить сложно", — пояснил он.
По его словам, надо искать пути решения проблемы в регионе, например, предоставление определенной автономии.
"Надо посоветоваться, обсудить, может провести референдум… Я приведу цитату (писателя Олеся — ред.) Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс"… Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, — это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт", — добавил Кравчук.
После госпереворота на Украине в 2014 году о своей независимости заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики. Киев начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после подписания соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
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