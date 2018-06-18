Роспотребнадзор предупредил об осложнении эпидситуации по заболеваемостью корью на Украине и в Венесуэле

«По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины показатель заболеваемости корью населения страны в 2017 г. в 70 раз превысил уровни 2016 г. Всего с начала 2018 г. на Украине зарегистрировано 20 тыс. 553 случая заболевания корью, из них 8 тыс. 331 — среди взрослых и 12 тыс. 222 — среди детей, от осложнений кори умерло 11 человек. Наибольшее число случаев в текущем году регистрируется в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной распространения на Украине инфекции в первую очередь является низкий охват населения прививками против кори. Так, в 2017 г. было привито 65,5% детей от числа запланированных, что ниже уровней, рекомендуемых Всемирной организации здравоохранения , составляющих не менее 95%.

Также одна из наиболее сложных ситуаций по кори складывается в Венесуэле, где в 2017 г. было зарегистрировано 952 лабораторно подтвержденных случая заболевания, из них большинство — в штате Боливар. В текущем году распространение инфекции продолжается — уже зарегистрировано более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходах. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия. Основной причиной эпидемического неблагополучия в стране также являются низкие охваты иммунизацией.

Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, США. Кроме того, корь распространяется и в других странах Американского континента — в 2018 г. очаги регистрировались в Аргентине Перу , а также в Канаде

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан на информацию и отдельно отмечает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки», — подчеркнули в ведомстве.