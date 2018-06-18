Украина решила извлечь выгоду из ЧМ-2018

Климкин заявил о возможности согласия России на обмен заключёнными во время ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Россия может согласиться на обмен заключёнными с Киевом в качестве «широкого жеста». Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала».

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», — сказал Климкин.

Также он добавил, что в Киеве понимают, что в ближайшие дни и недели Россия «всех не выпустит».

Ранее Климкин заявил, что Киев должен испортить России праздник футбола.

Также Климкин призвал украинских граждан не ехать на турнир в Россию.