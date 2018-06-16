Украинский промышленный гигант прекратил работу

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На Украине прекращает работу завод «ДнепрАзот» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov globallookpress.com
Председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров заявил о прекращении работы предприятия и уходе завода на вынужденный простой.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Сидорова в Facebook.
«С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО «ДнепрАзот» вынужденно входит в простой на неопределённый срок. Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было и является надёжным партнёром в бизнесе… полностью остановлено», — говорится в сообщении.
По его словам, причиной данного шага является высокая цена на газ для промпотребителей.
«Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не «кто виноват», это всем понятно… Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения», — добавил он.
Как указывает издание, «ДнепрАзот» входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.
Ранее стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.
RT на русском: последние новости
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