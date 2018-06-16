Украинский депутат «объявил войну» трусам

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Украинский депутат требует запретить продажу трусов в праздники 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Украинский депутат из партии «Батькивщина» Владимир Гринда, входящийв Тернопольский городской совет, заявил, что нужно запретить продажу нижнего белья во время религиозных праздников, сообщило местное издание Zaxid.net.
«В государстве есть принятые государственные праздники, которые обязывают по всей государстве их праздновать. Иду я по улице 15 апреля на Зеленые праздники. Восемь торговых палаток всего-на-всего открыты — трусы продают, лифчики», — поделился впечатлениями Гринда.
По его мнению, продажа нижнего белья во время религиозных празднований — это «перегиб». Он хочет направить владельцам рынка официальное предупреждение, чтобы они так больше не делали.
Мэр города пообещал рассмотреть эту инициативу и обратиться в управление торговли городского совета, чтобы подготовить обращение к предпринимателям с просьбой не торговать указанными товарами во время праздников.
Ранее глава Чехии Милош Земан в присутствии журналистов сжег большие красные трусы. В 2015 году активисты вывесили их вместо президентского штандарта в знак несогласия с политикой лидера. Теперь «время нижнего белья в политике закончилось», считает Земан.
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