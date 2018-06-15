«Стягивают войска»: пойдет ли Киев на большую провокацию во время ЧМ-2018

Украина сосредотачивает войска у границы с Россией . Но бездействует. Видимо, команды от кураторов на большую провокацию не последовало. Зато пропагандистскую игру Киев держит "стойко".

Украина развернула разнородную ударную группировку, включая штурмовую авиацию, в районе Азовского моря у границ России. И это вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . По словам парламентария, речь идет о сознательной игре Киева на западную публику во время Чемпионата мира по футболу в надежде на обострение отношений с Москвой . Шаги украинской стороны вынуждают разработать дополнительные варианты обороны полуострова, — добавил Бальбек. Впрочем, Крым уже сейчас прикрыт и с воздуха, и с воды, и с суши самыми современными системами вооружения и обороны. И муха не пролетит: меры предприняты исчерпывающие. Недавние учения в регионе ровно это и продемонстрировали. В том числе горячим головам в Киеве и за его пределами.

Некоторым украинским политикам вопреки здравому смыслу и элементарной логике, не говоря уж об инстинкте самосохранения во власти, конечно, хотелось бы большой провокации. С очень понятной целью: вовлечь в конфликт Москву, которая была бы морально обязана встать на защиту атакованных жителей Донбасса, а затем обвинить ее в агрессии и спустить на Россию "всех собак". Санкционных и прочих. В марте, во время президентских выборов в Российской Федерации, время было не слишком подходящее: распутица, грязь и прочие прелести ранней весны. Существовал огромный риск завязнуть в бездорожье и потерпеть сокрушительное и позорное поражение от самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Потому что — очередное. Однако многие эксперты с удивительной и отчасти заразительной уверенностью утверждали, что Киев двинет войска на Донбасс во время мундиаля: погода к тому времени, дескать, стабилизируется и все карты в пасьянсе сложатся. Даже называли точные сроки. Но промахнулись. Киев продолжает привычно играть на публику, не предпринимая по-настоящему масштабных действий. Команды ему не было — в этом и причина.

Европейцы явно надавили на украинскую сторону, чтобы та "не рыпалась". Возможно, в том числе и во время встречи глав МИДов "нормандской четверки". В Россию, как известно, на ЧМ приехали сотни тысяч болельщиков из Старого Света. И европейскому руководству менее всего нужно, чтобы эти люди оказались, по сути, заложниками развязанного Киевом конфликта. Но и Вашингтон, судя по всему, не отдал приказ. Тут могут быть разные версии, по какой именно причине. США до европейских болельщиков дела мало, им "фиолетово". А повод в виде чемпионата, наоборот, как нельзя более подходящий. Однако на прямой линии Владимир Путин предельно четко заявил о тяжелых последствиях, которые могут повлечь для украинской государственности провокации во время футбольных соревнований. После этих слов многие стали гадать, а что бы это могло значить на практике. Гадать чуть ли не на кофейной гуще. Но есть устойчивое ощущение, что Вашингтон и выпестованный им Киев решили этого просто не узнавать, остаться в счастливом неведении. На всякий пожарный. Чтобы не пошли прахом огромные усилия по созданию проекта "анти-Россия".