На видео попала очередная жесткая драка неугомонного нардепа Парасюка

Эта драка Парасюка уже далеко не первая. В марте он сорвался на бойцов УГО, потребовавших выложить оружие перед входом в Верховную раду.

Редко удается сдержать себя и избежать драки и другим украинским политикам.

Так, депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко и его коллега из «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сцепились прямо в студии телеканала.