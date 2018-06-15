На видео попала очередная жесткая драка неугомонного нардепа Парасюка 

Нардеп Владимир Парасюк снова распустил руки на заседании Верховной рады. Скандальный политик дерзко прервал выступление Дмитрия Колесникова, который требовал переизбрать мэра Львова, причем говорил об этом на русском языке. Парасюк вцепился в рубашку оппозиционера и пытался его ударить, однако ему помешали другие политики, бросившиеся разнимать депутатов, сообщает 112.ua.
Эта драка Парасюка уже далеко не первая. В марте он сорвался на бойцов УГО, потребовавших выложить оружие перед входом в Верховную раду.
Редко удается сдержать себя и избежать драки и другим украинским политикам.
Так, депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко и его коллега из «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сцепились прямо в студии телеканала.
А нардепы Сергей Мельничук и Дмитрий Линько сцепились после окончания ток-шоу «Украинский формат».