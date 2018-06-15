Дубинский: Украинские власти обнаглели от своей безнаказанности

Это просто напалм-напалм)

Если верить опубликованным письмам, то бухгалтер Порошенко, ставшая главой фискального комитета Рады, Нина Южанина вычитывает договора, по которым спичрайтер президента Медведев оплачивает работу на Администрацию президента политолога Гараня.

Я, конечно, понимаю, что в стране решены все проблемы с контрабандой и налогами, и главе фискального комитета просто больше нечем заниматься, кроме как контролировать, чтобы Олег Медведев на на*обывал начальника.

Друзья, мне кажется, вы просто до предела обнаглели от своей безнаказанности.