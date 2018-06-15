Ещё
Дубинский: Украинские власти обнаглели от своей безнаказанности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дубинский: Украинские власти обнаглели от своей безнаказанности 

Украина.ру 15 июня 2018
Фото: Украина.ру
Это просто напалм-напалм)
Если верить опубликованным письмам, то бухгалтер Порошенко, ставшая главой фискального комитета Рады, Нина Южанина вычитывает договора, по которым спичрайтер президента Медведев оплачивает работу на Администрацию президента политолога Гараня.
Я, конечно, понимаю, что в стране решены все проблемы с контрабандой и налогами, и главе фискального комитета просто больше нечем заниматься, кроме как контролировать, чтобы Олег Медведев на на*обывал начальника.
Друзья, мне кажется, вы просто до предела обнаглели от своей безнаказанности.
Украина.ру: последние новости
Второй Донбасс: социологи подтвердили, что Одесса «выпадает» из Украины Гайдар отказалась от мандата депутата Одесского облсовета Порошенко прижимает неонацистов, Hyperloop на развалинах Украины, Климкину не испортить праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста905
Названа цель пенсионной реформы в России335
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение