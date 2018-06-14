Кто назначил войну в Донбассе на осень?

Порошенко готовят в сакральные жертвы Путина

Самое читаемое и едва ли не самое оппозиционное из уцелевших украинских изданий, со ссылкой на неназванные источники в офицерских кругах, сообщило, что в ВСУ встревожены, поскольку «Порошенко и близкие к нему генералы» якобы готовят осенью небольшой «блицкриг» в Донбассе, с целью захватить хотя бы один город (например, Горловку ) и объявить о начале «освобождения Донбасса» перед выборами.

Думаю, что журналисту, чтобы его не мучила совесть, действительно предоставили возможность переговорить со «старшим офицером одной из бригад ВСУ» и данные утверждения действительно прозвучали. Более того, я не сомневаюсь, что в украинской армии действительно боятся спровоцировать Россию на вмешательство, по грузинскому примеру. Боятся хотя бы потому, что не знают перед каким украинским «Тбилиси» остановятся российские танки. В конце концов, Киев — всего лишь номинальная столица, доставшаяся в наследство от УССР. Истинная столица бандеровщины — Львов . Но до Львова далеко бежать, к тому же добежавший может встретить там поляков.

Тем не менее многое в этой новости вызывает вопросы. Например, практика действий Киева, в том числе и в военной сфере, свидетельствует, что там не только правая рука не знает, что делает левая, но в принципе отсутствует какое-либо (даже краткосрочное) планирование. Украинская власть живёт в режиме импульсивного реагирования на внешние обстоятельства. А тут вдруг, Порошенко уже спланировал провокацию конкретно на осень и об этом уже известно «старшему офицеру одной из бригад ВСУ» (то есть подполковнику или майору). Это всё равно, что известно всему миру. Стесняюсь спросить: офицера что на секретные совещания Порошенко с генералами приглашали или по итогам перед ним отчитывались?

Далее. Президентские выборы должны пройти в мае 2019 года. Рановато как-то осенью 2018 года — более, чем за полгода до дня голосования предъявлять «успехи» по «освобождению Донбасса». За полгода-то корпуса ДНР/ЛНР, при братской помощи добровольцев, могут физиономию знатно начистить и забрать себе то, что не теряли. И какой с этого Петру Алексеевичу гешефт, кроме неприятностей?

Я понимаю ещё начать войну за неделю до выборов. Тоже опасно, но пока разберутся, пока среагируют, а выборы уже и прошли. Под шумок можно вообще об «освобождении» всего Донбасса заявить. Если останется президентом, то отчитываться почему в «освобождённом» Донбассе всё так же ДНР/ЛНР ни перед кем не будет. Если не останется, это — проблема преемника. Но напасть на Донбасс за 6-8 месяцев до выборов и надеяться всё это время продержаться в режиме «победы» — на такое даже Порошенко не способен.

Если бы он и его генералы были такими смелыми, почему бы им прямо сейчас не напасть. Какая разница за восемь или за одиннадцать месяцев до выборов войну начинать?

Что имеем в итоге? Какие-то «офицеры ВСУ» якобы рассказали самому оппозиционному украинскому изданию, что вся армия, большинство офицеров и генералов воевать не желает и боится, что если будет себя плохо вести, то Россия устроит им грузинский вариант. Но Порошенко с парой-тройкой неадекватных генералов запланировали на осень войну, чтобы информационно подкрепить весенние выборы.

Для невзыскательного украинского потребителя информации вполне сойдёт. Но нормальный человек, кроме вышеприведенных вопросов относительно мягко говоря несовпадения времени провокации и выборов, поинтересовался бы, а кто беспрерывно стреляет в Донбассе? Из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, миномётов и всех видов артиллерии. Неужели Порошенко со своими генералами? Или стреляющие считают, что это не провокация, а так — шутка?

Мы же знаем, что чаще всего обстрелы и даже локальные боестолкновения начинаются по инициативе как раз командиров бригад и батальонов ВСУ. И как это согласуется с версией, что вся армия дрожит, опасаясь похода российских войск на Днепр и дальше? Казалось бы, если уж Порошенко задумал недоброе и решил напасть осенью, то как раз сейчас в Донбассе должно быть тихо-тихо. Чтобы за два-четыре месяца народ привык к тому, что война остановилась, расслабился. Вот тут-то ВСУ и нанесли бы внезапный удар.

В целом я не высокого мнения об интеллектуальных способностях Порошенко и его окружения. Но даже в идиотизме есть своя логика. Даже сумасшедшие строят свой бред на извращённой, но логике. В данном же случае изложенные факты противоречат друг другу, заявленные средства не помогают достижению заявленной цели. Оценки мотивов и намерений ВСУ и Порошенко с генералами не подтверждаются реальным положением вещей.

Зато всё это «обретает цвет и звук, и плоть, и страсть», если мы вспомним, что информация разгоняется оппозиционным изданием. При этом оппозиция практически объединилась против Порошенко. Ещё на позапрошлой неделе появилась информация, что Аваков (сохранявший формальный нейтралитет) присягнул Тимошенко. После этого никто не может оспаривать у неё лидерство в оппозиционном лагере. С ней можно только сотрудничать. В стране остались только Порошенко и антипорошенковский олигархический консенсус.

Порошенко оказался в положении Януковича зимы 2013-2014 гг. Разница лишь в том, что в оппозиции знают, поскольку ни США , ни ЕС напрямую не потребовали ухода Порошенко, по-хорошему он не уйдёт. Его придётся валить силой, а он будет сопротивляться. Обе стороны конфликта будут называть друг друга коррупционерами и агентами Путина. Обе стороны будут обвинять друг друга в развале Украины . Обе будут апеллировать к народу, имея в виду под народом майданных активистов, пушечное мясо в виде «ветеранов АТО» и нацистских боевиков. Этот «вооружённый народ» должен будет своим присутствием на улицах и площадях легализовать вооружённое подавление сопротивления политических оппонентов, способствовать деморализации верной им вооружённой силы. У кого будет явное численное преимущество, тот и победил.

Чтобы получить это преимущество, надо не только обвинить врага во всех смертных грехах (к обвинениям все уже привыкли и в них не верят). Необходимо предоставить неопровержимые доказательства.

Как известно, если доказательств нет, их можно создать. Организовать серьёзную провокацию на линии соприкосновения противникам Порошенко, пожалуй, даже легче, чем ему лично. Кстати из Киева совсем недавно сигнализировали, что окружение Порошенко боится именно такого варианта, когда провокацию организовывает оппозиция, а обвиняют Банковую.

Между тем пресса уже засветила информацию о том, что войны не хотел никто, все боялись. За войну были только Порошенко и его генералы. Теперь любая провокация, за которой последуют серьёзные людские потери, а возможно и потери территории, автоматически будет поставлена в вину Порошенко. Ведь анонимные источники из ВСУ предупреждали, что все боятся, а он хочет. Причём не обязательно ждать осени. Можно организовать что-нибудь прямо сейчас. Конечно боязно во время чемпионата мира — Путин может слишком сильно ответить. Но чемпионат ведь не до осени будет идти.

Более того, свержение Порошенко «адекватными политиками» должно остановить наступление Донбасса на Киев. Они ведь сразу заявят, что во всём виноват Порошенко, которого уже линчевал народ, а сами они за мир и за Минск , и даже могут действительно пойти на определённые уступки и улучшение двусторонних отношений, ради консолидации своей власти на остатках Украины, в идеале же — получения доступа к российской финансовой поддержке.

Оппозиции действительно не надо ждать выборов. Чем раньше Порошенко будет сброшен, тем быстрее они смогут начать делить его наследство. Оппозиция действительно может планировать провокацию на вторую половину лета — осень, чтобы после чемпионата мира успеть всё подготовить (если у неё к чемпионату не всё готово). Оппозиции действительно выгодно обвинить Порошенко в своих собственных грехах — стандартная майданная технология, организовать провокацию и обвинить в её организации политического оппонента.

Можно ли предотвратить опасность кровавой провокации, вызванной украинским внешнеполитическим кризисом? Со стопроцентной гарантией нельзя. Слишком большие деньги, многолетние планы, мечты всей жизни, гигантские амбиции поставлены на кон. Но с высокой долей вероятности можно. Для этого необходимо довести до Киева, в том числе и до оппозиции, в том числе и через зарубежных партнёров, что Россия не рассматривает Порошенко изолированно от режима. Режим представляют все действующие политики Украины и все они, как составная часть режима, несут ответственность за его провокации и преступления.

Только понимание того, что отвечать придётся всем и вина всех будет одинакова может остановить грязные игры киевских политиков в войну. С другой стороны, такое понимание заставит их прочнее объединиться перед общей опасностью. Но, думаю, на это не стоит обращать внимание. Всё они друг друга предадут и продадут. Они так живут и по-другому не могут.

Принцип коллективной ответственности, конечно, глубоко порочен. Но в данном случае, он может спасти жизни десятков, скорее сотен, а возможно и тысяч людей. Порошенко со своими врагами всё равно столкнётся в смертельной схватке. Наше дело не быть втянутыми (даже косвенно, даже только Донбассом) в их разборки. Какая нам разница кто кого «убьёт» — Порошенко Тимощенко или Тимошенко Порошенко? Даже если они оба падут в неравной борьбе с кем-то третьим, серьёзно в Киеве ничего не поменяется. Коррупция, ложь и провокация — три источника, три составные части украинской политики. Поэтому в киевской политике у России нет друзей, там выбор только между плохим и худшим, причём никогда не известно заранее, кто хуже.

президент Центра системного анализа и прогнозирования