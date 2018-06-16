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Украинские силовики вынудили самолет сесть в Донбассе
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Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Украинские силовики вынудили совершить посадку двухместный самолет Х-32 "Бекас" в зоне военной операции в Донбассе, его пилотов задержали, сообщил в субботу пресс-центр операции объединённых сил в Facebook.
По данным пресс-центра, около 6.30 мск силовики в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Раздольное Донецкой области заметили легкомоторный летательный аппарат и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.
"Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" вынудили к посадке. Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины", — говорился в сообщении пресс-центра.
Как отмечается, полиция решает вопрос о привлечении задержанных к ответственности.
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